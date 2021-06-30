Ким Кардашьян объявила в социальных сетях, что ее бренд корректирующей одежды SKIMS назначен официальным поставщиком нижнего белья, а также одежды для сна и отдыха для спортсменов сборной США на Олимпийских и Паралимпийских играх 2021 года в Токио. Об этом сообщает онлайн-журнал МЦ.

В коллекцию SKIMS x Team USA войдут топы, футболки, спортивные бра, трусы, леггинсы и шорты из ультрамягких и дышащих тканей, украшенные логотипом сборной США, американским флагом и олимпийскими кольцами.

Пост с анонсом этой новости Ким разместила в своём Instagram-аккаунте. Она отметила, что с детства активно следила за Олимпийскими играми благодаря своему отчиму Брюсу Дженнеру – чемпиону Олимпиады 1976 года в десятиборье. В 2015 году он совершил каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Кейтлин, пишет «Секрет фирмы».

«С 10 лет я слышала все подробности об Олимпийских играх от своего отчима. Наблюдая, как соревнуются спортсмены, я начинала понимать самоотверженность и честь быть частью Олимпиады. Я ездила со своим отчимом и семьей по разным городам на Игры, соревнования по легкой атлетике Кейтлин Дженнер, и везде я покупала олимпийскую футболку в качестве сувенира. Когда мне позвонили и пригласили Skims стать частью сборной США, каждый момент, который я провела, восхищаясь силой и энергией олимпийцев со стороны, замкнулся в круг», – приводит L’Offciel слова Ким.

К посту Кардашьян приложила фотографии паралимпийской легкоатлетки Скаут Бассет, футболистки Алекс Морган, пловчихи Хейли Андерсон, баскетболистки Эйжа Уилсон и чемпионки мира по лёгкой атлетике Далайлы Мухаммад. Каждая спортсменка на снимках одета в комплект нижнего белья от Skims. Специально разработанная капсульная коллекция будет доступна не только для атлетов, но и для обычных покупателей. Оформить заказ можно будет на официальном сайте бренда уже в следующем месяце.