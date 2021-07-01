По возрожденной традиции модных брендов путешествовать с круизными коллекциями Max Mara провели показ Resort 2022 на Искьи. Этот вулканический остров у западного побережья Италии описывал в своей книге о путешествиях «Local Color» (Местный колорит) Трумен Капоте. В этом произведении писатель воспел золотой век размеренных, со вкусом путешествий туда, куда хочется, а не туда, куда пускают из-за антиковидных ограничений... Как отмечает Vogue, шоу прошло в отеле Mezzatorre, на вилле, которой когда-то владел итальянский режиссер Лукино Висконти. Декорациями к дефиле послужила живописная набережная: модели вышагивали на фоне голубого моря и цветных черепичных крыш.

Креативный директор Max Mara Ян Гриффитс создал идеальный гардероб для путешественников – ведь над линейкой он работал во время локдауна. Истосковавшись по поездкам, дизайнер размышлял над тем, как будет выглядеть наши отпускные образы в мире после пандемии.

Ответ нашелся в традиционных для Max Mara монохромных вещах, которые кажутся в новых реалиях еще более актуальными и привлекательными. В коллекции переосмыслены силуэты пятидесятых, в которых добавлена капелька спортивного стиля – отсюда все модели отличаются современной и универсальной элегантностью.

Модели дефилировали в юбках, присборенных чуть ниже талии, леггинсах, летящих платьях, кашемировых туниках с укороченным рукавом, рубашках свободного кроя, брючных костюмах, бомберах, шортах и легких пальто, рассказывает Tatler. Главные «звезды» коллекции – знаковая для бренда шуба Teddy, которая превратилась в короткий бомбер, и культовое пальто Max Mara 101801 в «облегченной» версии из джерси, которая идеально подойдет для межсезонья.

Все с минимум деталей и доведено до идеала – креативный директор Max Mara собрал идеальную капсулу для отпуска, придерживаясь спокойной палитры оттенков: на импровизированном подиуме преобладали бежевые, песочные и пудрово-розовые тона. Исключение составили несколько розово-красных луков, которые и стали кульминацией шоу. Но даже здесь креативный директор итальянского бренда остался верен идее тотал-луков, пишет InStyle.

Ко всем вещам дизайнер подобрал и самую удобную обувь – сандалии на завязках и плоском ходу. Дополнили образы косынки в тон аутфиту, крупные солнцезащитные очки на манер 60-х и соломенные сумки.