Креативный директор Moschino Джереми Скотт выступил в роли режиссера и снял видеоролик, посвященный одновременно круизной женской и весенне-летней мужской коллекциям. На YouTube-канале итальянского модного Дома появился короткометражный фильм «Lightning Strikes» («Удар молнии»), съемки которого прошли на студии Universal.

Главную роль в нем исполнила муза Скотта – 42-летняя британская модель и певица Карен Элсон. Главными источниками вдохновения для креативного директора Moschino послужили эстетика «старого Голливуда» и классические мюзиклы. Действие мини-фильма происходит в американской закусочной в стиле 1950-х годов, а Карен исполняет роль официантки, которая мечтает о карьере певицы.

«Я люблю абсурдность, веселье и причудливость мюзиклов. Мне нравится, что сначала все выглядит обычно, а затем внезапно кто-то один начинает петь и танцевать», – приводит слова дизайнера британский Vogue.

В ролике представлена одежда из новых коллекций, в которые вошли платья и костюмы в ретростилистике, а также головные уборы, аксессуары и обувь – все они выполнены в ярких цветах.

Как отмечает Harper’s Bazaar, тематически линейки можно разделить на две части. Первая посвящена оригинальности и эпатажу, которые так обожает Джереми Скотт. Юбка-бургер, жакет-яичница, шляпка в форме тарелки с блинчиками, платье-мороженое с вафельными стаканчиками вместо чашек бюстгальтера и костюм хот-дога – выглядит как реклама закусочной или тематическая костюмированная вечеринка.

Вторая часть коллекций больше похоже на то, что называет в индустрии prêt-à-porter. Это, прежде всего, образы, стилизованные под классические голливудские мюзиклы 50-х: приталенные платья-миди, костюмы-тройки, яркие тренчкоты, длинные перчатки и небольшие шляпки. Но, как принято у Moschino, все вещи украшают забавные принты с шариками мороженого, бургерами, плюшевыми мишками и эскизами образов из архивных коллекций итальянского бренда.

«Я хотел взять азарт, гламур и причудливость всех старых голливудских мюзиклов и использовать их как средство для демонстрации этой коллекции. В этом сезоне все посвящено песням и танцам! И мало что делает меня счастливее, чем смешение стиля и кино», – приводит The Blueprint слова дизайнера.