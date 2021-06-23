В рамках Миланской недели мужской моды свою новую коллекцию весна-луто 2022 представил Giorgio Armani. Во внутренний двор штаб-квартиры бренда в Милане по адресу Via Borgonuovo, 21 пригласили 80 друзей Дома и профессионалов индустрии, которые первыми увидели новое творение Джорджо Армани.

Дизайнер уверен, что лето – это время, когда хочется избавиться от сковывающей одежды и носить только невесомые вещи, которые практически не чувствуются на теле. «Костюм больше не состоит из пиджака и брюк» – так кутюрье прокомментировал новую коллекцию. Его главной задачей было создать одежду, которая будет уместна, красива и при этом «прозрачна» и воздушна.

Традиционный костюм Армани заменил комплектами из брюк и рубашки в тон, а также мужскими шелковыми блузками и рабочими куртками из переливающейся ткани. Как отмечает Elle, модели ходили по подиуму в льняных шортах, свободных светлых рубашках и брюках на завязках, жилетах на голое тело и объемных джемперах. Даже классические костюмы у Giorgio Armani получились будто невесомыми и подходящими для самой жаркой погоды – на них Армани вдохновил гардероб легендарного итальянского тренера Энцо Беарзота. На показе появились и женские образы: шелковые платья, двубортные брючные костюмы, широкие брюки.

Вся коллекция была пропитана особым чувством легкости: невесомые материалы и формы; удобная обувь – сандалии, лоферы и ботинки из мягкой кожи на шнуровке; натуральные цвета, варьирующиеся от синего до песочного и мелового белого, с несколькими акцентами красного, фуксии и зеленого, пишет InStyle. В финале шоу модели надели защитные маски, для того чтобы напомнить гостям Via Borgonuovo: пандемия еще не побеждена и необходимо соблюдать меры предосторожности.