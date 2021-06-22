Гленн Мартенс, возглавивший Diesel в октябре 2020 года, показал в рамках Недели моды в Милане свою первую полноценную коллекцию для бренда. По его словам, она получилась «психоделической и сумасшедшей». Презентация прошла в формате видео – над ним Гленн Мартенс работал вместе с Франком Лебоном, пишет The Blueprint.

Как и ожидалось, дизайнеру удалось преобразовать ДНК марки и создать 80 действительно стильных образов. Как отмечает Buro 24/7, новую коллекцию можно разделить на несколько тематических блоков. Первая – изделия из новой устойчивой линейки Diesel Library: шорты и джинсы на высокой талии с выглядывающими джинсовыми «стрингами» сделаны на основе органического хлопка и переработанных волокон. В рамках эко-инициативы Гленн планирует сделать как минимум 40% продукции бренда полностью устойчивой. Еще один важный мотив для Diesel – стиль милитари – представлен в виде тонкой юбки в духе нулевых с камуфляжным принтом и петчворк-брюк.

Затем следует нарядная часть коллекции: длинные стеганые плащи из денима в стразах, костюмы с принтом «тромплёй» и драпированные платья из органзы. Известный стиль Мартенса со смещенными силуэтами считывается по асимметричным футболкам на пуговицах, мини-юбкам с джинсовыми «шлейфом», сдвоенным брюкам, рабочим курткам из атласа нежных оттенков и деконструктивистским плащам из денима с разводами.

В конце ролика модели попадают на воображаемый Марс: футуризм Diesel под руководством Мартенса символизируют мини-платья с космическими принтами и футуристичные костюмы из органзы.