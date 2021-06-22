H&M объявил о начале конкурса по поиску моделей-амбассадоров детской коллекции бренда в России. Принять участие в онлайн-кастинге, который продлится до 27 июня, может любой желающий, заполнив заявку в личном кабинете в программе лояльности H&M на сайте или в мобильном приложении бренда. К ней необходимо приложить фотографию ребенка и рассказ о его любимых занятиях. Креативная команда бренда рассматривает детей в возрасте от 3 до 10 лет.

По итогам конкурса трое финалистов уже этим летом примут участие в съемках рекламной кампании бренда, посвященной новой коллекции верхней функциональной одежды для детей. Также победители первыми в России получат полный комплект вещей из технологичной коллекции, чтобы протестировать их в реальных условиях и поделиться впечатлениями в социальных сетях.

Вещи из новой линии H&M для детей поступит в продажу в сентябре во все магазины H&M и онлайн. В нее войдут куртки, комбинезоны, обувь и аксессуары, выполненные из инновационных водостойких и ветрозащитных материалов, благодаря которым прогулки на улице станут комфортными и безопасными даже в самую ненастную погоду.