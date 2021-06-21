Показ мужской коллекции Prada весна-лето 2022 провели дважды. Первый раз – в красных комнатах миланского Fondazione Prada, послужившим контрастным фоном для одежды конфетных оттенков. Второй – на побережье Сардинии. Так Миучча Прада хотела передать «радость, остроту чувств и утопию нормальности», пишет Buro 24/7. Это четвертое совместное шоу Миуччи Прады и Рафа Симонса с тех пор, как бельгиец присоединился к итальянскому бренду в качестве сокреативного директора.

Модели ходили по импровизированному подиуму в коротких шортах и комбинезонах с закатанными штанинами, худи из махровой ткани, напоминающей пляжные полотенца, мини-юбках в комплекте с велосипедками, а также ярких байкерских косухах, фирменных панамах с прорезями для солнцезащитных очков, кардиганах и рубашках с изображениями осьминога и русалок, отмечает Elle.

Вдохновением для коллекции послужили воспоминания о детстве и ностальгия по отпуску. «Это почти что воспоминание ребенка, радость, которую мы, будучи детьми, испытывали, идя на пляж. Самое простое и честное из удовольствий. При всей своей простоте это также нечто очень значимое и вневременное», – рассказал Раф.

В новом сезоне дизайнеры дают мужчинам свободу, в том числе вводя в палитру новые цвета: классический черный в этот раз разбавили все оттенки, которые можно обнаружить на морском побережье, от небесно-голубого и темно-синего до терракотового, болотного, горчичного, красного, отмечает The Blueprint. Таким образом Prada продолжает отстаивать идею новой, иной маскулинности – открытой ко всему и абсолютно свободной от стереотипов и социальных ролей.