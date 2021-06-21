Эко бренд-одежды Pangaia, созданный Мирославой Думой в 2018 году, переходит в новую категорию и запускает свою первую коллекцию одежды для спорта и активного отдыха. Она создана из возобновляемых материалов растительного происхождения.

Все вещи Pangaia Gym на 90% изготовлены из биоразлагаемых материалов. Волокна Roica V550 сделаны из смеси эвкалипта и морских водорослей, а синтетические материалы создавались не из ископаемого топлива, а из масел на биологической основе. Особо отмечается, что большая часть задействованных материалов разрушается под действием микроорганизмов в течение 5 лет, в отличие от пластиков, разрушаемых десятилетиями. Все ткани обработаны биорастительной пропиткой из микроводорослей bioWick и маслом перечной мяты, которое поглощает запахи и защищает от микробов.

По словам представителей бренда, главное их достижение при создании новой коллекции– это даже не сами материалы, а то, как их удалось заставить работать в гармонии. И в самом деле, мало просто создать биоразлагаемую ткань, нужно ещё научиться делать их неё качественные и привлекательные для потребителей вещи.

Pangaia Gym, вдохновленная рекламными роликами 1980-х годов, состоит из девяти предметов, среди которых спортивные бюстгальтеры, велосипедки, леггинсы, комбинезоны, свитшоты и футболки. Экологичная одежда для тренировок будет доступна в шести цветовых решениях (розовый, фиолетовый, черный, зеленый, каменный и темно-синий) по цене от 50 до 140 долларов, сообщает The Observer.

Коллекция спортивной одежды Pangaia будет доступна уже 29 июня на сайте бренда.