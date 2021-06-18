АССОЦИАЦИЯ МОДНАЯ СЕТЬ запускает масштабный Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ / FASHION LEADERS", направленный на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов. Конкурс будет проходить среди различных специальностей модной индустрии: дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, видеографы, художники по текстилю, журналисты, блогеры, продюсеры и другие. Принять участие смогут студенты, выпускники и молодые специалисты от 18 до 35 лет в различных номинациях. Отборочный этап пройдет в онлайн-формате на сайте проекта fashionleaders.ru, интегрированного с платформой сообщества специалистов индустрии моды FASHION-ID.

Конкурсанты смогут принять участие во Всероссийском Фестивале в Москве, и получат возможность заявить о себе. Также финалистов ждет образовательная программа с ведущими экспертами индустрии моды, деятелями культуры и искусства, которая позволит усилить компетенции участников проекта как внутри профессии, так и в смежных специальностях. 50 финалистов конкурса получат возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах конкурса. 10 самых ярких участников получат гранты по 100000 рублей на обучение, создание и продвижение своих работ. Одному из финалистов будет предложен контракт с международным глянцевым модным журналом на позицию главного редактора.

“Для молодых специалистов fashion индустрии актуальна проблема отсутствия выстроенной системы реализации творческого потенциала. Причины кроются в отсутствии практического опыта, в проблемах с трудоустройством, “доступностью” образования, отсутствием необходимых компетенций внутри профессии. При этом кадровый голод - одна из острых проблем в индустрии.

Конкурс FASHION LEADERS - это не только поиск и выявление талантов и оцифровка компетенций специалистов, но и объединение участников индустрии, а также возможности для интеграции региональных партнёров на площадке отраслевой платформы. Уже сегодня у нас есть множество запросов от региональных партнёров по проведению региональных мероприятий в рамках проекта.

Основная идея проект FASHION LEADERS – сформировать кадровый резерв для индустрии и обеспечить площадку для взаимодействия специалистов отрасли и работодателей, платформу, на которой специалист и работодатель могли бы общаться, где молодые специалисты получат возможность полностью раскрыть свой потенциал, пообщаться с наставниками и получить практический опыт в профессии и поддержку”, — прокомментировал Антон Алфер, президент Ассоциации Модная Сеть.

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ / FASHION LEADERS" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP

О старте сбора заявок, сроках и условиях подачи будет сообщено дополнительно.