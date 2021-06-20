Показ круизной коллекции Christian Dior прошел на стадионе Панатинаикос в Афинах, построенном в античные времена, – в 1896 году здесь проводили первые в современной истории Олимпийские игры. Выбор локации оказался неслучайным: Кристиан Диор восхищался культурой Древней Греции и даже провел съемку кутюрных моделей у подножия афинского Акрополя в 1951 году. Как отмечает Harper’s Bazaar, и сама Мария Грация Кьюри уже давно и четко обозначила феминизм в качестве ключевой темы своих коллекций – древнегреческая мифология с ее сильными богинями, не раз спорившими за первенство с богами, не могла остаться без ее внимания.

Афинский показ Christian Dior можно разделить на три больших блока: вещи, вдохновленные античностью, спортивная одежда и, конечно же, отсылки к богатым архивам модного Дома. Дизайнер представила, каким может быть гардероб олимпийского божества: асимметричные платья, подхваченные под грудью и на талии, юбки из разлетающейся ткани и облачения в пол с драпировками, пишет InStyle.

Затем на импровизированном подиуме появились модели в золотых кроссовках, надетых под вечерние платья, спортивных костюмах, леггинсах, велосипедках и с вместительными сумками для спортазала. Если первая часть коллекции состояла преимущественно из белых образов, то во второй появились абстрактные принты насыщенного синего, зеленого и желтого цветов. Чтобы добавить образам воинственность, Кьюри добавила нетрадиционный для Christian Dior аксессуар – бра с открытыми чашками, созданный из кожаных лент.

В заключительной части показа дизайнер представила «облегченные» версии культового жакета Bar, многочисленные плиссированные юбки и потрясающей красоты вечерние платья из самых удивительных тканей – все в лучших традициях Dior. Некоторые вещи выполнены из переработанных материалов, например, черное платье из переработанного нейлона, напоминающее тогу, отмечает The Blueprint.

Неожиданностью стал финальный свадебный лук: красивейшее платье-лебедь с рукавами-крыльями, которые буквально порхали при каждом движении модели. Многие, конечно же, разглядели в нем оммаж культовому образу Бьорк на «Оскаре» в 2001 году, но, учитывая локацию, это скорее отсылка к древнегреческому мифу про Леду и лебедя – и практически ожившая иллюстрация к нему.