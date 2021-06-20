Дом моды Вячеслава Зайцева Slava Zaitsev готовится к перезапуску. Об этом изданию Business of Fashion сообщили официальные представители бренда.

По информации The Blueprint, бренду удалось решить все финансовые проблемы. В дальнейших планах команды Slava Zaitsev – расширение ассортимента за счет выпуска косметики, часов, фарфора, постельного белья и даже обоев. Во главе модного дома встанет сын дизайнера Егор (в 2019 году он занял пост генерального директора), а также внучки Маруся и Анастасия. Сам модельер останется номинальным главой марки.

Заместитель генерального директора Slava Zaitsev Расул Ахмедов рассказал изданию: «За концепцию и дизайн коллекций отвечает Вячеслав Михайлович [Зайцев]. Он определяет, что будет и как [это будет выглядеть]. У его внучки Маруси одна линейка молодежной моды среднего возраста, у Насти – другая. Егор занимается чисто техническими и организационными моментами дома моды – он взял это бремя на себя. А Вячеслав Михайлович ответственен только за творческую составляющую – это он рисует эскизы и отшивает новые коллекции».

По его словам, новая (и первая после погашения долгов) коллекция уже готова. «Новая коллекция готова. Пока вы ее нигде не увидите, но вещи уже фотографируют. Само собой, в интернете она будет. Сайт запускать планируем, но пока у нас вещи от кутюр, массового производства нет, а все модели от-кутюр – в бутике Slava Zaitsev на Проспекте Мира. Следующая [коллекция] планируется к осени. Мы недавно рассчитались с долгами и только запускаем маховик производства коллекций. В год Вячеслав Михайлович планирует выпускать две большие коллекции. И будут еще коллекции Насти и Маруси», – добавил Расул Ахмедов. По его же словам, следующая коллекция будет выпущена к осени.

Как рассказывает Harper’s Bazaar, Вячеслав Михайлович Зайцев прославился в 60-х – тогда его прозвали «Красным Диором», а дизайнеры Пьер Карден, Ги Ларош и креативный директор Dior Марк Боан даже приезжали в Москву, чтобы познакомиться с многообещающим молодым коллегой. В 80-х Зайцев провел свои первые показы в Париже и даже взял главный приз на престижном конкурсе дизайнеров в Токио, победив Клода Монтану, Донну Каран и Ханае Мори.

В последние годы имя Вячеслава Зайцева появляется в прессе преимущественно в контексте финансовых проблем. В 2019 году Департамент городского имущества Москвы потребовал от модного дома Slava Zaitsev более 58 млн руб. из-за долгов по арендной плате. По решению Арбитражного суда городским властям удалось взыскать втрое меньше изначально заявленной суммы – 20 млн руб. Кроме того, в марте стало известно, что бывшие сотрудники Зайцева потребовали с него выплату долгов по заработной плате, пишет РБК.