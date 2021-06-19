Российский бренд аксессуаров и одежды Radical Chic объединился с известным современным художником Дарьей Коноваловой-Инфанте в арт-проекте «Тайная жизнь вещей».

В коллекцию арт-проекта вошли футболки, складной зонт и двусторонняя трость, дождевик и непромокаемая косынка, маленький рюкзак и косметичка, универсальные шопперы и платок из натурального хлопка с рисунками из графической серии художницы.

Как отмечает Fashion Network, основной темой проекта, работа над которым началась еще в 2017 году, стала тень. Для Дарьи именно это оптическое явление стало способом выражения совершенно разноплановых идей – художница видит за желтой резиновой уточкой непотопляемый эсминец, витрувианский человек напоминает ей советский ГОСТ, а воздушное безе с фруктами и ягодами – знаменитую приму Мариинского театра Анну Павлову.

«Для меня эта игра – возможность рефлексии на тему того, что мир не всегда такой, каким мы привыкли его видеть, что в нём всегда есть место непонятным, необъяснимым, чудесным вещам и явлениям. Она оказалась столь увлекательна, что всё вокруг предстаёт теперь в двух ипостасях: видимой предметной и едва различимой теневой. Отрадно осознавать, что так много людей включились в этот поиск», – приводит РИА Мода слова Дарьи Коноваловой-Инфанте.

«Взгляд на сюжеты с разных сторон, рассказы о том, что мир не такой, как мы его видим, шёлковые каре, построенные на приемах trompe-l'œil, обмана глаз, – одна из основных тем для нашего бренда. Мы последовательно ведём её уже много лет, и для нас сотрудничество с великолепной Дарьей – прямое продолжение линии бренда. Этот многозначный, сложный и весёлый мир, так близок нам, и мы с удовольствием переложили его на язык одежды и аксессуаров», – рассказала о проекте Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic.

Коллекция Radical Chic x Daria Konovalova-Infante представлена в интернет-магазине radicalchic.ru/rc-infante. Стоимость товаров варьируется от 1400 рублей за шоппер до 18 тысяч рублей за дождевик.