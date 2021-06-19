Сильвия Вентурини Фенди представила новую мужскую коллекцию Fendi весна-лето 2022. Показ прошел во Дворце итальянской цивилизации, он же квадратный Колизей – здесь с 2015 года находится штаб-квартира итальянской марки.

Дефиле началось в дневное время, а закончилось ночью. Дизайнер отразила это и в коллекции, которая открылась костюмами и плащами в палитре рассвета, а закончилась оттенками сумерек и глубокой ночи – это своеобразная отсылка к множеству арочных окон здания, отмечает Buro 24/7. Вышивка на куртках и расцветка плащей имитировали виды на Рим с последних этажей Дворца итальянской цивилизации. К слову, для принта шелковых костюмов была использована карта города.

В дизайне вещей Сильвия Вентурини Фенди тоже поэкспериментировала с масштабом: брюки-карго с множеством карманом превратились в шорты, пиджаки были обрезаны по линии груди, а нательные цепочки сочетались с крошечной сумкой-багетом. Для более прохладных дней дизайнер предложила кожаные бомберы, прямые брюки со стрелками, костюм из плотного денима и пальто из короткостриженой овчины с абстрактным принтом, пишет InStyle.

Все вещи были выполнены в нежных пастельных оттенках: фисташковый, лавандовый, оливковый, песочный, розовый и голубой. В линейку аксессуаров вошли сумки с прозрачными корпусами, в форме теннисной ракетки, ремни-цепочки, которые носят на голом животе, шляпы с полями и очки пловцов, отмечает The Blueprint.