У американского бельевого бренда Victoria’s Secret новая стратегия. Компания отказывается от «традиционных бельевых ценностей» и переписывает собственные каноны красоты – на место юных супермоделей с идеальными телами, крыльями, украшенными стразами и перьями, и Fantasy Bra с настоящими бриллиантами пришли влиятельные и независимые взрослые женщины.

Бренд запустил платформу VS Collective и объявил своих новых партнеров – они будут рекламировать продукцию марки (вместо знаменитых «ангелов» VS) и принимать участие в работе над ее развитием. Среди новых амбассадоров – футболистка и активистка Меган Рапино, лыжница Эйлин Гу, первая трансгендерная модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо, актриса Приянка Чопра Джонас, фотограф и журналистка Аманда де Кадене, а также модели Адут Акеч и Палома Эльсессер, пишет The Blueprint.

На странице Victoria's Secret в Instagram сказано, что при участии консультантов будут создаваться «революционные коллекции, привлекательный и вдохновляющий контент, новые внутренние партнерские программы». Помимо этого, как отмечает Elle, новые амбассадоры будут появляться в подкастах и в маркетинговых активностях, направленных на восстановление доброго имени и заработка бренда.

Такой ребрендинг – попытка изменить имидж компании, который сильно пострадал после одиозных заявлений предыдущих владельцев о том, что они не видят транс-женщин и моделей плюс-сайз на своих показах. Также Victoria's Secret планируют отойти от образа бренда, который делает белье, которое нравится мужчинам – и предложить то, чего хотят сами женщины. «Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали, – приводит Vogue UA слова Мартина Уотерса, бывшего главу международного бизнеса Victoria’s Secret, который в феврале был назначен исполнительным директором бренда. – Нам нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и начать быть о том, чего хотят женщины».