В ЦУМе по традиции показали главные вещи из текущих коллекций брендов, представленных в универмаге. К сожалению, в день проведения TSUM Fashion Show было принято решение перенести шоу в онлайн из-за введенных в столице антиковидных ограничений. Модели в одиночестве дефилировали по песчаному подиуму под выступление Mujuice.

Идеальный летний гардероб 2021 года по версии креативной команды ЦУМа состоит из: струящихся платьев Tom Ford, юбок Jil Sander, платьев Valentino в технике кроше, молочных жакетов Alexander McQueen, топа из сетки Dries Van Noten, мини Versace, романтичных платьев Khaite, прозрачного тренча Acne Studios и классических брюк Brunello Cucinelli.

Главные тенденции показа – это сарафаны и платья в пол, oversize-рубашки, тейлоринг и туники с драпировками. Монохромные образы дополняли массивные слайды Givenchy из дебютной коллекции Мэттью Уильямса для модного Дома, экологичные сабо Puddle от Bottega Veneta, сандалии на завязках Khaite, тканевые сумки-хобо и городские аналоги от Bottega Veneta, плетёные модели Chloe, Loewe, а также рюкзак-мешок Jil Sander из плотного канваса.

Показ прошёл в формате see now - buy now: все вещи, представленные на подиуме, стали сразу же доступны для покупки в специальном разделе онлайн-магазина ЦУМа.