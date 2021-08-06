Производитель комфортной обуви Crocs объявил о сотрудничестве с дизайнерским брендом Sankuanz. Это будет первая лимитированная коллекция, созданная американской компанией в партнерстве с китайским брендом.

Как пишет «Афиша Daily», коллаборация вдохновлена темой защиты и продолжает культовую концепцию Sankuanz «shoes for shoes»: кроксы как будто вставлены в дополнительную массивную подошву и перехвачены липучкой. Кроме того, обувь имеет рельефные съемные аксессуары, которые прилагаются в комплекте для создания новаторского и футуристического дизайна.

В капсулу вошли сабо трех расцветок: помимо классических белой Eternal White и черной Meta Black, тут есть фирменный ядовито-зеленый оттенок Sankuanz – Acid Green. Он хорошо заметен на основной части и подошве модели Savage Forest. В сочетании с черным пяточным ремешком получился минималистичный и привлекательный дизайн, отмечает New Retail.

Коллаборация дополнена фирменными значками производителя Crocs – для джибитсов был выбран ретрофутуристический стиль, подчеркивающий общую концепцию коллекции.

В России лимитированная коллекция Crocs X Sankuanz будет доступна с 12 августа эксклюзивно в московском концепт-сторе официального партнера КМ20. Цена за пару составит 11 999 рублей, пишет Buro 24/7.