28-летняя певица и актриса Майли Сайрус стала лицом нового аромата Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Креативный директор бренда Алессандро Микеле охарактеризовал артистку как «творческую личность, одновременно рок-н-ролльную и эклектичную по своему духу». Как пишет Buro 24/7, дизайнер также заявил, что она идеально воплотит аромат и стоящую за ним историю.

Автором стилизованной фотосессии и рекламного ролика стала канадская художница и фотограф Петра Коллинз, на счету которой кампании для Levi’s и Calvin Klein. Она вдохновлялась поп-культурой, аниме и личностью певицы. В объективе Коллинз Сайрус предстала в ретрообразе в стиле 1960-х годов – блузке с объемными рукавами, украшенной сверкающими пайетками, а также в брюках кюлотах в клетку. На других снимках Майли позирует в брючном костюме цвета фуксии с кружевным флоральным узором. Местом для съемок стал цветочный сад с розовым домом. Творческим процессом руководил лично Алессандро Микеле.

В видео, опубликованном в Instagram-аккаунте бренда, Майли исполнила трек Delicious. В ролике, также снятом в ретростилистке, девушка гуляет по волшебному саду вместе с пуделем и играет на розовой электрогитаре на пляже, отмечает Wonderzine.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia передает аромат цветков груши. Цветочная мелодия продолжается нотами египетского жасмина и гардении. В базе аромата акцент тростникового сахара, который дополняется терпким звучанием пачули.

«Этот аромат напоминает мне о моей бабушке, от которой всегда пахло свежесрезанными цветами. Когда я чувствую их запах, мы как будто оказываемся вместе. Это величайший подарок, – приводит World Fashion Channel слова Майли. – Это история про то, что важно быть тем, кто ты есть. Ни один из нас не сделан только из одного ингредиента. У каждого есть разные ноты, некоторые тонкие, а некоторые резкие».

Аромат поступил в продажу на сайте бренда и в парфюмерные магазины Gucci по всему миру.