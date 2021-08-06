Викторианская эпоха - это середина 19 века. Время, когда женщины ещё носят корсеты. Тугой корсет, стягивающий талию, создавал эффект женственной фигуры типа «песочные часы». Такие платья одинаково хорошо смотрелись и на дамах с пышными формами, и на худых девушках.

Собственно название викторианского стиля происходит от имени королевы Виктории, которая в то время правила Великобританией. Именно она ввела в моду пышные платья, корсеты и юбки, декорированные кружевом.

Как же выглядела женщина викторианской эпохи

В первую очередь, они отличаются женственностью. Это очень жёсткий корсаж на пуговицах, жёсткий корсет, который застегивался на женщине так, чтобы грудь была достаточно плоской, а талия была максимально узкой. К этому корсажу с пуговицами пристегивается юбка, которая создает очень пышный силуэт.





Конечно нужно сказать, что именно в викторианскую эпоху была изобретена юбка сетка - кринолины, металлический каркас для одной юбки. И женщины избавились от необходимости таскать на себе огромное количество ткани, которые они до этого на себе носили для пышности. Как раз металлический кринолин он решил эту проблему, но сказать, что он был удобен тоже к сожалению, нельзя.



Викторианская эпоха была не про удобство. Женский наряд был благосостояния её мужа в обществе, поэтому нужно было выглядеть роскошно.



Викторианский наряд тогда выглядел так: это кружева, удлиненные узкие рукава с немножечко рассборенной плечевой частью, если сейчас вы видите блузу у которой узкий рукав и немного рассборенная плечевая часть, то знайте это викторианская эпоха. Тут же расширенные, длинные рукава, прям намеренно удлиненные и расширенные, поэтому рукава, как стенд монд рукава, декоративные рукава, украшенные рукава, рукава необычного кроя выполняющие непросто функцию закрывании руки, а выполняющие функцию украшения одежды тоже будем относить к данной эпохе.

Бархат, тесьма, воротнички, различные детали, которые делали наряд более декоративно сложным. Пышные, остроконечные, жёсткие формы тоже будет сопровождать весь этот стиль.



Важно отметить, несмотря на всю свою историчность викторианский стиль применим для повседневных образов на сегодняшний день.

Как же мы можем внедрить викторианский стиль в повседневные образы?

Как я раннее написала стэндмонд рукава, рукава декорированные, пышные с верху и узкие к снизу или удлиненные с расширенной нижней частью, такие рукава будут являться из викторианского эпоха.

Также воротнички стойкие, украшенные кружевом или тесьмой или лентой. Бархат тоже будет относить к викторианской эпохе. В эту эпоху бархат был невероятно популярен.







Корсетный силуэт, корсетные формы, жёсткие линии талии тоже будет относить к викторианской эпохе.

Если мы создаём викторианский образ, то бархатный жакет с чёткой линией талии, блуза с декорированной кружевом и с воротничком стойкой будет типичные элементы викторианской эпохи.

Корсетная шнуровка.

Блузы, у которых рукав достаточно свободные, но по запястью идут более плотная часть сборка. Это тоже типичная деталь викторианской эпохи.



Ещё в современной моде есть рубашки с корсетной линии талии, либо когда мы просто поверх рубашки надевает корсет это тоже деталь из викторианской эпохи.



Отдельно хочу сказать про цвета. В викторианскую эпоху появились новые красители, которые давали тканям именно глубокий, тёмный, но при этом довольно насыщенный цвет. Также цвета могут быть чёрный и другие глубокие цвета. Это темно-фиолетовый, изумрудный, рубиновый оттенок.