Конкурс молодых дизайнеров «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» открывает прием заявок

13 января запустилась весенняя сессия Форума креативной молодежи и Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT», проводимого Выставочным объединением ФАРЭКСПО в рамках Международной выставки текстильной и легкой промышленности «Индустрия Моды» (fi-expo.ru).

Заявки принимаются с 13 января 2025 по 10 февраля 2025 по направлениям Текстиль (Арт-текстиль и Пром-текстиль), Костюм (Коллекция и Пром-образец), Графический дизайн в индустрии моды (Модная графика, Полиграфия, Фирменный стиль, Фотография). Участвовать в Конкурсе и Форуме могут молодые специалисты и студенты российских и зарубежных ВУЗов, ССУЗов и школ профессиональной подготовки (переподготовки) в возрасте от 16 до 35 лет или старше при условии окончания профильного учебного заведения не более трех лет назад. Участие в Конкурсе и Форуме бесплатное. Подать заявку можно на сайте конкурса POKOLENIENEXT.ORG

Финал Конкурса «Поколение NEXT» пройдет 13–16 марта 2025 года в КВЦ ЭКСПОФОРУМ (СПб) в рамках Форума креативной молодежи, который объединит на площадке выставки «Индустрия Моды» финалистов конкурса, экспертов, производителей и байеров, заинтересованных в сотрудничестве. Эксперты и Общественное жюри выберут победителей Конкурса.

Тема Форума 2025 года – ИНТЕРГАЦИЯ. Интеграция – это процесс установления оптимальных и прочных связей между относительно самостоятельными элементами системы и объединение частей в целое, сближение, направленное

на сотрудничество. Организаторы планируют провести встречи с ведущими специалистами отрасли, круглые столы с участниками выставки и представителями сферы профильного образования. Эти мероприятия призваны содействовать формированию общей картины путей развития отечественной индустрии моды, установлению контактов молодых специалистов с производителями, байерами и потребителями. Формирование в рамках Форума условий для диалога и создание «карт идеально взаимодействия» помогут найти точки соприкосновения для будущей работы.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» был открыт ВО ФАРЭКСПО в 2009 году. В формате совместной экспозиции проектов дизайнеров костюма, текстиля и графики проводится дважды в год. Финалистами конкурса становились студенты и выпускники более 20 крупнейших российских ВУЗов и ССУЗов, молодые дизайнеры из Беларуси, Казахстана, Литвы и Латвии, Италии, Великобритании. Все они принимали участие в деловой программе выставки. Победители конкурса успешно начали карьеру в отрасли, многие из них работают в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

За годы своей работы «Поколение NEXT» зарекомендовал себя как независимый и авторитетный проект, ставящий своей целью создание в рамках профессиональной Международной выставки «Индустрия Моды» площадки для реализации потенциала креативной молодежи, продвижение начинающих дизайнеров и специалистов на этапе создания собственных торговых марок и в начале построения профессиональной карьеры.

Организатор Форума: ВО «ФАРЭКСПО», дирекция Международной выставки текстильной и легкой промышленности «Индустрия Моды»

Партнеры Конкурса: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, РГХПУ им. С. Г. Строганова, ИВГПУ, fashion.ru, moda.ru, alfer.group, комьюнити.рф, конкурс.рф, riamoda.ru, modanews.ru, moda247.ru, Модный magazine, ТМ «Холлофайбер», Выставка «Текстильлегпром», ТМ Pantone, Свердловский камвольный комбинат, ХБК «Шуйские ситцы».

Конкурс молодых дизайнеров «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» открывает прием заявок

13 января запускается весенняя сессия Форума креативной молодежи и Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT», проводимого Выставочным объединением ФАРЭКСПО в рамках Международной выставки текстильной и легкой промышленности «Индустрия Моды» (fi-expo.ru).

Заявки принимаются с 13 января 2025 по 10 февраля 2025 по направлениям Текстиль (Арт-текстиль и Пром-текстиль), Костюм (Коллекция и Пром-образец), Графический дизайн в индустрии моды (Модная графика, Полиграфия, Фирменный стиль, Фотография). Участвовать в Конкурсе и Форуме могут молодые специалисты и студенты российских и зарубежных ВУЗов, ССУЗов и школ профессиональной подготовки (переподготовки) в возрасте от 16 до 35 лет или старше при условии окончания профильного учебного заведения не более трех лет назад. Участие в Конкурсе и Форуме бесплатное. Подать заявку можно на сайте конкурса POKOLENIENEXT.ORG

Финал Конкурса «Поколение NEXT» пройдет 13–16 марта 2025 года в КВЦ ЭКСПОФОРУМ (СПб) в рамках Форума креативной молодежи, который объединит на площадке выставки «Индустрия Моды» финалистов конкурса, экспертов, производителей и байеров, заинтересованных в сотрудничестве. Эксперты и Общественное жюри выберут победителей Конкурса.

Тема Форума 2025 года – ИНТЕРГАЦИЯ. Интеграция – это процесс установления оптимальных и прочных связей между относительно самостоятельными элементами системы и объединение частей в целое, сближение, направленное

на сотрудничество. Организаторы планируют провести встречи с ведущими специалистами отрасли, круглые столы с участниками выставки и представителями сферы профильного образования. Эти мероприятия призваны содействовать формированию общей картины путей развития отечественной индустрии моды, установлению контактов молодых специалистов с производителями, байерами и потребителями. Формирование в рамках Форума условий для диалога и создание «карт идеально взаимодействия» помогут найти точки соприкосновения для будущей работы.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» был открыт ВО ФАРЭКСПО в 2009 году. В формате совместной экспозиции проектов дизайнеров костюма, текстиля и графики проводится дважды в год. Финалистами конкурса становились студенты и выпускники более 20 крупнейших российских ВУЗов и ССУЗов, молодые дизайнеры из Беларуси, Казахстана, Литвы и Латвии, Италии, Великобритании. Все они принимали участие в деловой программе выставки. Победители конкурса успешно начали карьеру в отрасли, многие из них работают в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

За годы своей работы «Поколение NEXT» зарекомендовал себя как независимый и авторитетный проект, ставящий своей целью создание в рамках профессиональной Международной выставки «Индустрия Моды» площадки для реализации потенциала креативной молодежи, продвижение начинающих дизайнеров и специалистов на этапе создания собственных торговых марок и в начале построения профессиональной карьеры.

Организатор Форума: ВО «ФАРЭКСПО», дирекция Международной выставки текстильной и легкой промышленности «Индустрия Моды»

Партнеры Конкурса: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, РГХПУ им. С. Г. Строганова, ИВГПУ, MODA.RU, FASHION.RU, ALFER.GROUP, комьюнити.рф, конкурс.рф, riamoda.ru, modanews.ru, moda247.ru, Модный magazine, ТМ «Холлофайбер», Выставка «Текстильлегпром», ТМ Pantone, Свердловский камвольный комбинат, ХБК «Шуйские ситцы».