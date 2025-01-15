После пятилетнего перерыва возобновлен конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT», который традиционно проходит в рамках выставки «Индустрия Моды» в Санкт-Петербурге. Майя Кузнецова, художественный руководитель форума «Поколение NEXT» попросила поделиться своими впечатлениями о конкурсе главного редактора Объединённой редакции ModaNews.ru и «Мода 24/7» (moda247.ru), члена экспертного совета Илью Тихонова.

Илья, на Ваш взгляд, изменились ли работы молодых дизайнеров по темам, стилистике, качеству выполнения за тот период, пока конкурс был поставлен на паузу?

Пять лет для любого регулярного мероприятия в области моды, которое происходит два раза в год, – огромный срок. Если ты делаешь такой перерыв, восстановить аудиторию и связи бывает очень сложно. За эти пять лет очень многое поменялось, прежде всего, сама парадигма развития индустрии моды в нашей стране. Обновленный проект «Поколение NEXT» вернулся к жизни сразу в формате Международного форума молодых дизайнеров. Участие конкурсантов из Белоруссии, Казахстана и России отражает заинтересованность в представлении своих коллекций в рамках форума на международном уровне. Для меня было большой радостью узнать об огромном количестве заявок, подданных для участия в конкурсе – всего было принято 384 работы, а подано 407 заявок.

Что касается работ молодых дизайнеров, в первую очередь я хочу отметить подход к оформлению работ – он стал более серьёзным. Ребята стараются подготовить правильную заявку, чтобы члены жюри оценили по достоинству их работы. Вместе со всей страной дизайнеры конкурса «Поколение NEXT» осень-2024 обратились к своему внутреннему восприятию мира, начали смотреть вглубь себя. Помимо этого хочу отметить большое внимание к культурным кодам тех регионов, который представляют конкурсанты.

Традиционно уровень исполнения работ в номинациях, посвящённых текстилю, очень высокий. В целом, «Поколение NEXT» больше ориентирован на дизайнеров тканей: рисунков, кроков и т. д. Осенью 2024 года было много сильных финалистов. Я отмечу троих в номинации «Пром-текстиль»: Екатерину Киселеву с принтами для домашнего текстиля в коллекции «Калейдоскоп Питера», работу Екатерины высоко оценили и её соперники по конкурсу; Юлию Гришину с принтами для одежды «Летний двор» и Алису Варфоломееву с принтами для домашнего текстиля в коллекции «Деревня в снегу».

В рамках конкурса «Поколение NEXT» одновременно проходит выставка финалистов и деловая программа. Ваше мнение о плюсах и минусах такого формата.

Я начну с плюсов! Участие в выставке, общение в деловой среде, программа семинаров для участников Международного фестиваля «Поколение NEXT» – отличная возможность не только заявить о себе, но и получить новые знания, которые тебе могут быть недоступны в твоём родном учебном заведении. На Форуме у конкурсантов есть возможность встретиться напрямую с представителями компаний, в которых, возможно, они уже завтра будут работать. Хотелось бы вспомнить пример Артёма Шумова, который участвовал в конкурсе в 2014 году, потом показывал коллекции своего бренда Artem Shumov на неделях моды в Санкт-Петербурге и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Сейчас Артём занимает позицию главного дизайнера в бренде Ushatava.

Я уверен, что участие на одной площадке большого количества дизайнеров помогает наладить творческие связи: кто-то занимается выпуском аксессуаров, кто-то рисунками по ткани, кто-то изготавливает одежду. Конкурс – это место для объединения и обсуждения идей.

Меня немного огорчил тот факт, что выставка работ финалистов в этот раз занимала не такую большую площадь, как хотелось бы нам всем, многие работы были представлены не полностью. Благодарю Олега Шостя, Алёну Софийскую и художественного руководителя Майю Кузнецову за возрождение столь нужного в России конкурса. Я общался с финалистами, и многие из них были довольны его форматом: «У нас есть возможность разместить свою коллекцию на протяжении четырёх дней на выставке «Индустрия Моды» – крупнейшем отраслевом форуме в Санкт-Петербурге. Мы представляли свои работы на стенде Конкурса в своём стиле, не было рамок режиссерского видения дефиле. Не каждый конкурс может себе позволить такую свободу самовыражения для участников».

Илья, Вы активно помогаете нашему конкурсу, привлекая партнеров и формируя призовой фонд. Видите ли Вы желание поддерживать молодых дизайнеров со стороны предприятий отрасли?

В состоявшемся сезоне конкурс поддержало много отечественных компаний. Кто-то предоставил стажировки, кто-то подготовит интервью с участниками конкурса. Компания «Термопол» и бренд Холлофайбер™ предоставили утепляющие материалы для создания коллекций. АО «Текстильэкспо» пригласило участника конкурса на выставку «Текстильлегпром» со стендом и для оформления трендзоны. Свердловский камвольный комбинат прислал три комплекта тканей. Компания Pantone™ подарила ручной колориметр Syntes Labs ColorReader для подбора цвета по Pantone, RAL, NCS. Такая большая поддержка конкурса говорит о том, что представители индустрии понимают важность взаимодействия с молодыми дизайнерами. Уже сейчас готовность присоединиться к проекту выразили коллеги из проекта цифровой платформы печати на ткани Print-a-porter. До весеннего конкурса еще есть время, уверен, что у конкурса появятся новые партнеры.

Как Вы думаете, даст ли возобновление конкурса «Поколение NEХT» новый импульс для развития выставки «Индустрия Моды»?

Международная выставка лёгкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» имеет большую историю. Её знают все участники нашей отрасли. Проект стартовал даже раньше, чем Федеральные ярмарки «Текстильлегпром» в Москве. Мы, члены экспертного совета, а также организаторы конкурса, организаторы и участники выставки обратили внимание на новых посетителей «Индустрия Моды». В том числе свою лепту внёс и конкурс. Мое мнение – конкурс должен продолжаться, ему нужно по возможности выделить больше площади, имеет смысл подумать о возобновлении дефиле финалистов. Молодые люди из разных регионов России и из других стран – будущие активные участники отрасли, и знакомиться с выставкой они должны начинать со студенческой скамьи.