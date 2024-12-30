Однажды, в одной из моих позапрошлых жизней, раздался звонок, и я услышал: “здравствуйте, меня зовут Салли Вудвард (Sally Woodward), я арт-директор Модного дома “Невский проспект, 21”. Я хотела бы с Вами встретиться.”

До сих пор, каждый раз, когда я прохожу мимо этого Дома, я вспоминаю эту историю.

Дом Мертенса, прекрасный образец русского модерн-классицизма, построенный в 1911 году, с 1944 года - Лениградский дом моделей, на пяти этажах которого расположилась вторая по значимости в стране экспериментальная фабрика - лаборатория моды, которая после развала СССР, была переименована новым владельцем британской компанией Ede & Ravenscroft в Модный дом “Невский проспект, 21”. Позже вместо Модного дома появился магазин Zara, потом Maag. Сейчас это звучит невероятно, но в те времена такое удивительное здание со всем содержимым, перешло новым владельцам менее чем за 300 тысяч фунтов. К слову сказать, Ede & Ravenscroft, основанная в 1689 году, скорее про консервативную классику и стиль, чем про моду. Клиентами компании почти половину срока существования, были члены королевской семьи Великобритании.

Салли спросила, можем ли мы встретиться у меня в студии. В той жизни я был начинающим дизайнером одежды, она хотела познакомиться и посмотреть, что мы делаем. Моя студия располагалась в квартире, похожей на мансарду, на Петроградке, на углу Большого проспекта и улицы Ленина, с огромным эркером и окном с видом на памятник Ленина. Чтобы в неё попасть, нужно было пробраться на пятый этаж пешком по крутой лестнице через чёрный ход сильно обветшалого подъезда.

Она рассказала, что руководство компании хочет из модного дома сделать питерский Liberty и начать работать с российскими дизайнерами. Эта встреча закончилась созданием коммерческой коллекции для Модного дома, “Невский проспект, 21” и открытием корнера с моей коллекцией и показом, на котором неожиданно появился принц Майкл Кентский (Prince Michael of Kent), кузен Короля Великобритании, под патронажем которого, оказывается, развивался этот проект компании Ede & Ravenscroft.

Коллекция для Модного дома Невский проспект 21, была моя первая промышленная коллекция, которую, заказали и сразу выкупили. Весь проект длился всего два месяца. Был большой соблазн на заработанные деньги купить квартиру, но у меня предстояла длительная поездка, на которую я планировал потратить эти деньги.

Несколько дней спустя, опять позвонила Салли и пригласила меня на встречу.

В просторном кабинете с огромными витринными окнами на Невский и Большую Конюшенную, за чашкой кофе Салли сделала мне самое неожиданное предложение: “мы предлагаем возглавить тебе Модный дом в качестве главного дизайнера.” Я недолго подумал, и сказал, что мне очень хотелось бы, но, к сожалению, я получил предложение поехать на стажировку в Лондон к Vivienne Westwood. Я не могу сказать как скоро я вернусь, и поэтому, к сожалению, не могу принять её предложение. Но я могу порекомендовать ей прекрасную девушку, начинающего дизайнера, которая им точно подойдёт. К слову сказать, она только закончила Мухинское училище и я видел её два раза в жизни. Я написал её телефон и ещё раз поблагодарил за сотрудничество. Я уехал в Лондон...

Мне было 24 года.