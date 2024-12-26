Вспышки камер, сверкающие наряды от-кутюр, роскошные интерьеры и атмосфера приятного волнения… 18 декабря в Северной столице состоялась грандиозная Церемония вручения наград национальной Премии в области моды и красоты! 

Традиционно в рамках Премии экспертное жюри на протяжении нескольких месяцев отбирает самые яркие и успешные бренды, а также лучших мастеров. В финале этого года гости вот уже в шестой раз собрались, чтобы чествовать триумфаторов из разных регионов страны. Впрочем, даже тех, кто посетил пять предыдущих Церемоний, DRESS CODE AWARD-2024 сумела удивить! 

Впервые наряду с наградами в области Fashion- и Beauty-индустрии состоялось вручение статуэток BUSINESS CODE AWARD – Премии за инновационный подход и выдающиеся достижения в бизнесе и дизайне жизни! Также ощутимо расширился список номинаций и DRESS CODE AWARD. Так, например, в число номинантов вошли производители премиальной одежды для верховой езды! 

Беспрецедентным стал и список гостей: Церемонию поддержали не только ведущие деятели мира моды, искусства и бизнеса из обеих столиц и еще целого ряда городов, но также представители Правительства Санкт-Петербурга и любимые всеми артисты – вечер украсили выступления Сергея Рогожина, Афины, Артема Амаро, Катерины Красильниковой, Ольги Фаворской и Олега Кудрявцева. 

Ведущей торжественного события стала звезда телеканала «78» Светлана Болмотова. Вместе с ней программу открыла специальная гостья из Москвы, дизайнер Екатерина Пжеберала и ее яркая, сотканная из множества национальных, порой сказочных, но таких актуальных сегодня мотивов коллекция под названием «Русская Сказка». 

Затем слово взяли идеолог и основатель Премии, главный редактор журнала Dress Code Александр Смирнов, а также продюсер события и генеральный директор Dress Code Group Олеся Дмитриева. Именно они дали старт торжественному объявлению лучших из лучших. 

Лауреаты DRESS CODE AWARD 2024

1. HATSIBANA 

Бренд года в категории Couture – «За коллекции одежды, аксессуаров и ювелирных украшений ручной работы». 

2. EXACTLY 

Бренд года в категории Pret-a-Porter. 

3. TOPAZA PELLA 

Бренд года в категории «Вечерняя и свадебная мода». 

4. TOTEM ZONE 

Бренд года в категории Creative. 

5. TiMe Deluxe дизайнера Татьяны Мельник 

Бренд года в категории Bijoux и специальная награда в номинации «Дизайнер года». 

6. ROMAN KARAKURKCHI

Бренд года в категории Haute Joaillerie (Высокое ювелирное искусство) 

7. FREE AGE 

GRAND PRIX 2024 в номинации «Российский бренд года».

8. CHER-NEVA 

Культурный код: Специальная награда за популяризацию в моде исторического наследия России. 

9. RADICAL CHIC 

Специальная награда за вклад в развитие fashion-индустрии России. 

10. TREND MANIA 

Fashion стартап года. 

11. ФАМИЛЬНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ 

Технологии будущего: Специальная награда за открытие, которое изменило привычный взгляд на индустрию. 

12. ОСТАП СТУЖЕВ 

Культурный код: Специальная награда за популяризацию высокого ювелирного искусства в беллетристике. 

13. АННА ПОШЕХОНОВА 

Специальная награда за самый стильный образ спортсмена на соревнованиях по выездке «Новогодний КЮР» от конно-спортивного клуба «ПРИОР». 

14. СНЕЖАНА БАРАНОВА 

Лицо года: самая успешная модель. 

15. BNS Biolab 

Бренд года в категории БАДов для красоты и здоровья. 

16. Центр клеточных технологий Покровский 

Технологии будущего: Специальная награда за разработку инновационных лекарств и косметики на основе клеточных и биотехнологий. 

17. NOVADENT 

Клиника года в категории «Эстетическая стоматология». 

18. ЕЛЕНА КАЛЯЗИНА
Специальная награда в номинации «Экология души». 

19. СЕРГЕЙ ДАЦЕНКО 

Специальная награда в номинации «Ментальное здоровье: за вклад в психологию». 

20. ПАВЕЛ КУПРИН 

Специальная награда в номинации «Благородная миссия: за особые заслуги в повышении профессиональной компетенции пластических хирургов». 

21. Институт Красоты ГАЛАКТИКА 

GRAND PRIX 2024 в номинации «Клиника года» и специальная награда за лучший врачебный состав медицинской косметологии. 

Лауреаты BUSINESS CODE AWARD 2024

1. ООО «АПСЕЛЬ» 

Награда в номинации «БИЗНЕС СТАРТАП ГОДА». 

2. DAY DREAM 

Награда в номинации «БИЗНЕС ЛЕГЕНДА: За самое эффективное продвижение услуг по аренде супер- и спорткаров, а также автомобилей класса «премиум». 

3. ИРИНА НОВИКОВА 

Награда в номинации «БИЗНЕС-ЛИДЕР ГОДА: За особые достижения в развитии в развитии крупных бизнес-проектов». 

4. ИРИНА АФАНАСЬЕВА 

Награда в номинации «ПРОДЮСЕР ГОДА: За особые достижения в развитии креативных проектов». 

5. Маркетинговое агентство «БРУСНИКА» 

Награда в номинации «Экологичное и эффективное продвижение бизнеса». 

6. ЕКАТЕРИНА АВДЕЕВА 

Награда в номинации «Защита бизнеса». 

7. ЮЛИЯ БЮРГ и Агентство MRF 

Награда в номинации «Репутация бизнеса». 

8. АННА ГЛУХОВА и агентство ART POZITIV 

Специальная награда в номинации «Лучший организатор уникальных событий». 

9. Клиника стоматологии «МЕДИ на Итальянской» 

Специальная награда в номинации «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО». 

10. ОЛЬГА КЛАРК 

Специальная награда в номинации «Креативные технологии в бизнесе». 

СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ ВЕРСИЮ ЦЕРЕМОНИИ на портале DressCodeMag.ru 

Команда DRESS CODE AWARD сердечно благодарит партнеров Церемонии: 

  • Журнал DRESS CODE; 
  • Благотворительный Фонд «Проникая в сердце»; 
  • Футбольный клуб «Зенит»; 
  • Систему клиник МЕДИ; 
  • Конно-спортивный клуб «ПРИОР»; 
  • Лигу Образовательного Движения (ЛОД); 
  • Торговый дом холдинга «Первый молочный»; 
  • Премиальный бренд икры COLD&SALT; 
  • Видеоагентство VIDEO LAB; 
  • Модельное агентство MG agency Эммы Аванесян; 
  • Салон цветов Melissa; 
  • Полиграфическую Компанию Алексея Тюбаева; 
  • А также лично владелицу кредитивного дизайн-агентства Digrapgic Design Диану Капову; 

Информационные партнеры премии: 

  • Один из лидеров формата современной музыки для премиум-аудитории – радио MONTE CARLO; 
  • Международный медиа-холдинг GEOMETRIA; 
  • Медиа-холдинг Night2Day; 
  • Агентство Бизнес Новостей; 
  • Премиальная фоновая радиостанция из Петербурга ROYAL RADIO; 
  • Крупнейшая отраслевая платформа и онлайн-медиа FASHION.RU; 
  • Первое в России онлайн fashion-издание MODA.RU; 
  • Ассоциация участников индустрии моды – ФЕДЕРАЦИЯ МОДА.РФ; 
  • Глянцевый журнал ALUSSO; 
  • Глянцевый журнал n’Style; 
  • Портал ЯПокупаю.ру; 
  • Интернет-издание Victory Con; 
  • Международный интернет-портал City Style Life; 
  • Международный телепроект о моде, стиле и красоте журналистки Ксении Голд «Фэшн is our Профешн»; 
  • Проект о ярких и творческих событиях «Медиа Шоу»; 
  • Видео журнал FORwomanTV; 
  • А также информационные порталы: «PRO город будущего», «Деловой Квартал», Peterburg2, «МОЙКА 78», «Гражданин и Закон», Nevskiy PRO, GAZETA.spb, «Москва.РУ»,  «Аргументы Недели», «Деловой подход». 