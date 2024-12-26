Вспышки камер, сверкающие наряды от-кутюр, роскошные интерьеры и атмосфера приятного волнения… 18 декабря в Северной столице состоялась грандиозная Церемония вручения наград национальной Премии в области моды и красоты!
Традиционно в рамках Премии экспертное жюри на протяжении нескольких месяцев отбирает самые яркие и успешные бренды, а также лучших мастеров. В финале этого года гости вот уже в шестой раз собрались, чтобы чествовать триумфаторов из разных регионов страны. Впрочем, даже тех, кто посетил пять предыдущих Церемоний, DRESS CODE AWARD-2024 сумела удивить!
Впервые наряду с наградами в области Fashion- и Beauty-индустрии состоялось вручение статуэток BUSINESS CODE AWARD – Премии за инновационный подход и выдающиеся достижения в бизнесе и дизайне жизни! Также ощутимо расширился список номинаций и DRESS CODE AWARD. Так, например, в число номинантов вошли производители премиальной одежды для верховой езды!
Беспрецедентным стал и список гостей: Церемонию поддержали не только ведущие деятели мира моды, искусства и бизнеса из обеих столиц и еще целого ряда городов, но также представители Правительства Санкт-Петербурга и любимые всеми артисты – вечер украсили выступления Сергея Рогожина, Афины, Артема Амаро, Катерины Красильниковой, Ольги Фаворской и Олега Кудрявцева.
Ведущей торжественного события стала звезда телеканала «78» Светлана Болмотова. Вместе с ней программу открыла специальная гостья из Москвы, дизайнер Екатерина Пжеберала и ее яркая, сотканная из множества национальных, порой сказочных, но таких актуальных сегодня мотивов коллекция под названием «Русская Сказка».
Затем слово взяли идеолог и основатель Премии, главный редактор журнала Dress Code Александр Смирнов, а также продюсер события и генеральный директор Dress Code Group Олеся Дмитриева. Именно они дали старт торжественному объявлению лучших из лучших.
Лауреаты DRESS CODE AWARD 2024:
1. HATSIBANA
Бренд года в категории Couture – «За коллекции одежды, аксессуаров и ювелирных украшений ручной работы».
2. EXACTLY
Бренд года в категории Pret-a-Porter.
3. TOPAZA PELLA
Бренд года в категории «Вечерняя и свадебная мода».
4. TOTEM ZONE
Бренд года в категории Creative.
5. TiMe Deluxe дизайнера Татьяны Мельник
Бренд года в категории Bijoux и специальная награда в номинации «Дизайнер года».
6. ROMAN KARAKURKCHI
Бренд года в категории Haute Joaillerie (Высокое ювелирное искусство)
7. FREE AGE
GRAND PRIX 2024 в номинации «Российский бренд года».
8. CHER-NEVA
Культурный код: Специальная награда за популяризацию в моде исторического наследия России.
9. RADICAL CHIC
Специальная награда за вклад в развитие fashion-индустрии России.
10. TREND MANIA
Fashion стартап года.
11. ФАМИЛЬНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ
Технологии будущего: Специальная награда за открытие, которое изменило привычный взгляд на индустрию.
12. ОСТАП СТУЖЕВ
Культурный код: Специальная награда за популяризацию высокого ювелирного искусства в беллетристике.
13. АННА ПОШЕХОНОВА
Специальная награда за самый стильный образ спортсмена на соревнованиях по выездке «Новогодний КЮР» от конно-спортивного клуба «ПРИОР».
14. СНЕЖАНА БАРАНОВА
Лицо года: самая успешная модель.
15. BNS Biolab
Бренд года в категории БАДов для красоты и здоровья.
16. Центр клеточных технологий Покровский
Технологии будущего: Специальная награда за разработку инновационных лекарств и косметики на основе клеточных и биотехнологий.
17. NOVADENT
Клиника года в категории «Эстетическая стоматология».
18. ЕЛЕНА КАЛЯЗИНА
Специальная награда в номинации «Экология души».
19. СЕРГЕЙ ДАЦЕНКО
Специальная награда в номинации «Ментальное здоровье: за вклад в психологию».
20. ПАВЕЛ КУПРИН
Специальная награда в номинации «Благородная миссия: за особые заслуги в повышении профессиональной компетенции пластических хирургов».
21. Институт Красоты ГАЛАКТИКА
GRAND PRIX 2024 в номинации «Клиника года» и специальная награда за лучший врачебный состав медицинской косметологии.
Лауреаты BUSINESS CODE AWARD 2024:
1. ООО «АПСЕЛЬ»
Награда в номинации «БИЗНЕС СТАРТАП ГОДА».
2. DAY DREAM
Награда в номинации «БИЗНЕС ЛЕГЕНДА: За самое эффективное продвижение услуг по аренде супер- и спорткаров, а также автомобилей класса «премиум».
3. ИРИНА НОВИКОВА
Награда в номинации «БИЗНЕС-ЛИДЕР ГОДА: За особые достижения в развитии в развитии крупных бизнес-проектов».
4. ИРИНА АФАНАСЬЕВА
Награда в номинации «ПРОДЮСЕР ГОДА: За особые достижения в развитии креативных проектов».
5. Маркетинговое агентство «БРУСНИКА»
Награда в номинации «Экологичное и эффективное продвижение бизнеса».
6. ЕКАТЕРИНА АВДЕЕВА
Награда в номинации «Защита бизнеса».
7. ЮЛИЯ БЮРГ и Агентство MRF
Награда в номинации «Репутация бизнеса».
8. АННА ГЛУХОВА и агентство ART POZITIV
Специальная награда в номинации «Лучший организатор уникальных событий».
9. Клиника стоматологии «МЕДИ на Итальянской»
Специальная награда в номинации «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО».
10. ОЛЬГА КЛАРК
Специальная награда в номинации «Креативные технологии в бизнесе».
СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ ВЕРСИЮ ЦЕРЕМОНИИ на портале DressCodeMag.ru
Команда DRESS CODE AWARD сердечно благодарит партнеров Церемонии:
- Журнал DRESS CODE;
- Благотворительный Фонд «Проникая в сердце»;
- Футбольный клуб «Зенит»;
- Систему клиник МЕДИ;
- Конно-спортивный клуб «ПРИОР»;
- Лигу Образовательного Движения (ЛОД);
- Торговый дом холдинга «Первый молочный»;
- Премиальный бренд икры COLD&SALT;
- Видеоагентство VIDEO LAB;
- Модельное агентство MG agency Эммы Аванесян;
- Салон цветов Melissa;
- Полиграфическую Компанию Алексея Тюбаева;
- А также лично владелицу кредитивного дизайн-агентства Digrapgic Design Диану Капову;
Информационные партнеры премии:
- Один из лидеров формата современной музыки для премиум-аудитории – радио MONTE CARLO;
- Международный медиа-холдинг GEOMETRIA;
- Медиа-холдинг Night2Day;
- Агентство Бизнес Новостей;
- Премиальная фоновая радиостанция из Петербурга ROYAL RADIO;
- Крупнейшая отраслевая платформа и онлайн-медиа FASHION.RU;
- Первое в России онлайн fashion-издание MODA.RU;
- Ассоциация участников индустрии моды – ФЕДЕРАЦИЯ МОДА.РФ;
- Глянцевый журнал ALUSSO;
- Глянцевый журнал n’Style;
- Портал ЯПокупаю.ру;
- Интернет-издание Victory Con;
- Международный интернет-портал City Style Life;
- Международный телепроект о моде, стиле и красоте журналистки Ксении Голд «Фэшн is our Профешн»;
- Проект о ярких и творческих событиях «Медиа Шоу»;
- Видео журнал FORwomanTV;
- А также информационные порталы: «PRO город будущего», «Деловой Квартал», Peterburg2, «МОЙКА 78», «Гражданин и Закон», Nevskiy PRO, GAZETA.spb, «Москва.РУ», «Аргументы Недели», «Деловой подход».