Вспышки камер, сверкающие наряды от-кутюр, роскошные интерьеры и атмосфера приятного волнения… 18 декабря в Северной столице состоялась грандиозная Церемония вручения наград национальной Премии в области моды и красоты!

Традиционно в рамках Премии экспертное жюри на протяжении нескольких месяцев отбирает самые яркие и успешные бренды, а также лучших мастеров. В финале этого года гости вот уже в шестой раз собрались, чтобы чествовать триумфаторов из разных регионов страны. Впрочем, даже тех, кто посетил пять предыдущих Церемоний, DRESS CODE AWARD-2024 сумела удивить!

Впервые наряду с наградами в области Fashion- и Beauty-индустрии состоялось вручение статуэток BUSINESS CODE AWARD – Премии за инновационный подход и выдающиеся достижения в бизнесе и дизайне жизни! Также ощутимо расширился список номинаций и DRESS CODE AWARD. Так, например, в число номинантов вошли производители премиальной одежды для верховой езды!

Беспрецедентным стал и список гостей: Церемонию поддержали не только ведущие деятели мира моды, искусства и бизнеса из обеих столиц и еще целого ряда городов, но также представители Правительства Санкт-Петербурга и любимые всеми артисты – вечер украсили выступления Сергея Рогожина, Афины, Артема Амаро, Катерины Красильниковой, Ольги Фаворской и Олега Кудрявцева.

Ведущей торжественного события стала звезда телеканала «78» Светлана Болмотова. Вместе с ней программу открыла специальная гостья из Москвы, дизайнер Екатерина Пжеберала и ее яркая, сотканная из множества национальных, порой сказочных, но таких актуальных сегодня мотивов коллекция под названием «Русская Сказка».

Затем слово взяли идеолог и основатель Премии, главный редактор журнала Dress Code Александр Смирнов, а также продюсер события и генеральный директор Dress Code Group Олеся Дмитриева. Именно они дали старт торжественному объявлению лучших из лучших.

Лауреаты DRESS CODE AWARD 2024:

1. HATSIBANA

Бренд года в категории Couture – «За коллекции одежды, аксессуаров и ювелирных украшений ручной работы».

2. EXACTLY

Бренд года в категории Pret-a-Porter.

3. TOPAZA PELLA

Бренд года в категории «Вечерняя и свадебная мода».

4. TOTEM ZONE

Бренд года в категории Creative.

5. TiMe Deluxe дизайнера Татьяны Мельник

Бренд года в категории Bijoux и специальная награда в номинации «Дизайнер года».

6. ROMAN KARAKURKCHI

Бренд года в категории Haute Joaillerie (Высокое ювелирное искусство)

7. FREE AGE

GRAND PRIX 2024 в номинации «Российский бренд года».

8. CHER-NEVA

Культурный код: Специальная награда за популяризацию в моде исторического наследия России.

9. RADICAL CHIC

Специальная награда за вклад в развитие fashion-индустрии России.

10. TREND MANIA

Fashion стартап года.

11. ФАМИЛЬНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ

Технологии будущего: Специальная награда за открытие, которое изменило привычный взгляд на индустрию.

12. ОСТАП СТУЖЕВ

Культурный код: Специальная награда за популяризацию высокого ювелирного искусства в беллетристике.

13. АННА ПОШЕХОНОВА

Специальная награда за самый стильный образ спортсмена на соревнованиях по выездке «Новогодний КЮР» от конно-спортивного клуба «ПРИОР».

14. СНЕЖАНА БАРАНОВА

Лицо года: самая успешная модель.

15. BNS Biolab

Бренд года в категории БАДов для красоты и здоровья.

16. Центр клеточных технологий Покровский

Технологии будущего: Специальная награда за разработку инновационных лекарств и косметики на основе клеточных и биотехнологий.

17. NOVADENT

Клиника года в категории «Эстетическая стоматология».

18. ЕЛЕНА КАЛЯЗИНА

Специальная награда в номинации «Экология души».

19. СЕРГЕЙ ДАЦЕНКО

Специальная награда в номинации «Ментальное здоровье: за вклад в психологию».

20. ПАВЕЛ КУПРИН

Специальная награда в номинации «Благородная миссия: за особые заслуги в повышении профессиональной компетенции пластических хирургов».

21. Институт Красоты ГАЛАКТИКА

GRAND PRIX 2024 в номинации «Клиника года» и специальная награда за лучший врачебный состав медицинской косметологии.

Лауреаты BUSINESS CODE AWARD 2024:

1. ООО «АПСЕЛЬ»

Награда в номинации «БИЗНЕС СТАРТАП ГОДА».

2. DAY DREAM

Награда в номинации «БИЗНЕС ЛЕГЕНДА: За самое эффективное продвижение услуг по аренде супер- и спорткаров, а также автомобилей класса «премиум».

3. ИРИНА НОВИКОВА

Награда в номинации «БИЗНЕС-ЛИДЕР ГОДА: За особые достижения в развитии в развитии крупных бизнес-проектов».

4. ИРИНА АФАНАСЬЕВА

Награда в номинации «ПРОДЮСЕР ГОДА: За особые достижения в развитии креативных проектов».

5. Маркетинговое агентство «БРУСНИКА»

Награда в номинации «Экологичное и эффективное продвижение бизнеса».

6. ЕКАТЕРИНА АВДЕЕВА

Награда в номинации «Защита бизнеса».

7. ЮЛИЯ БЮРГ и Агентство MRF

Награда в номинации «Репутация бизнеса».

8. АННА ГЛУХОВА и агентство ART POZITIV

Специальная награда в номинации «Лучший организатор уникальных событий».

9. Клиника стоматологии «МЕДИ на Итальянской»

Специальная награда в номинации «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО».

10. ОЛЬГА КЛАРК

Специальная награда в номинации «Креативные технологии в бизнесе».

СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ ВЕРСИЮ ЦЕРЕМОНИИ на портале DressCodeMag.ru

Команда DRESS CODE AWARD сердечно благодарит партнеров Церемонии:

Журнал DRESS CODE;

Благотворительный Фонд «Проникая в сердце»;

Футбольный клуб «Зенит»;

Систему клиник МЕДИ;

Конно-спортивный клуб «ПРИОР»;

Лигу Образовательного Движения (ЛОД);

Торговый дом холдинга «Первый молочный»;

Премиальный бренд икры COLD&SALT;

Видеоагентство VIDEO LAB;

Модельное агентство MG agency Эммы Аванесян;

Салон цветов Melissa;

Полиграфическую Компанию Алексея Тюбаева;

А также лично владелицу кредитивного дизайн-агентства Digrapgic Design Диану Капову;

Информационные партнеры премии: