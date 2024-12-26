15 декабря в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы в пятизвездочном отеле «МонАрх» прошел финал четвертой премия «The Women’s Business Awards», организованный международным деловым сообществом «Женский бизнес».
Мир по-прежнему опирается на женщин. И сегодня идеи и дела женщин, их энергия и энергетика как никогда сильны и заметны. Женщины мечтают, создают уникальные проекты и бизнесы, меняют мир к лучшему. Обретая независимость и внутреннюю свободу, они в то же время сохраняют веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.
Международный клуб «Женский бизнес» - это сообщество, которое призвано объединять тех, кто нашел свое призвание, добился успеха и готов делиться его секретами, а также всех тех, кто находится в начале этого интересного пути. Это вдохновение, безграничная любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникации и новые знакомства.
Установленные деловые связи помогают членам клуба делиться достижениями и обмениваться полезным опытом внутри сообщества, помогают развивать бизнес и дают возможность вывести его на новый уровень. Эксперты и менторы клуба являются безусловным примером силы духа, творческого и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают идти дальше, добиваться поставленных целей, мечтать и воплощать свои мечты в жизнь!
Ведущими премии стал несравненный ведущий Роман Огнев, а предновогоднее настроение создали яркие и харизматичные артисты, украсившее своим выступлением мероприятие – Иванна, Дмитрий Нестеров, Сабина Киселёва, Мила Романиди, Татьяна Морозова, Владимир Любич, Татьяна Королёва, Марко Долаш (Сербия), Георгия Катсивелу (Греция). В рамках мероприятия состоялась персональная выставка «В поиске красоты» известного портретного фотографа Дмитрия Каманина.
Не случайно символом премии является цветок лотоса. И не только потому, что это изысканный и утончённый цветок - в лотосе скрыт глубокий смысл и символизм. Это образ истока мира, производительной силы, символ возрождения, красоты, жизни, счастья, процветания, плодородности, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земля, вода и воздух, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.
Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни, мудрости, а также символ премии «Женский бизнес». Обладателям этого таинственного символа становятся яркие и талантливые персоны, меняющие наш мир в лучшую сторону! Жизнестойкость — качество, прославившее лотос, а философия древних религий гласит, что люди должны жить в мире подобно лотосу, оставаясь всегда с чистой и нетронутой душой.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙПРЕМИИ «THEWOMEN’SBUSINESSAWARDS – 2024»!
• TIFFANY ROUZE CLINIC
«Лидер в области современной эстетической и инъекционной косметологии»
• «ЦАРЬКОВАДОМ»
ЕЛЕНА ЦАРЬКОВА
«За создание лучшего бутик агентства в области недвижимости»
• АЛЁНА ЧМЕЛЁВА
ДИЗАЙНЕР ГОДА
«За высокие стандарты и профессионализм в области интерьерного дизайна»
• SPACE DYNAMIC ARCHITECTS
ЛУЧШЕЕ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
«За высокие стандарты и креатив в области архитектуры и интерьерного дизайна»
• АЛЕКСАНДРА КОТЕЛЬНИКОВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА
«За высокий профессионализм и разработку инновационной экосистемы продуктов для развития бизнеса»
• ОЛЕСЯ САМОТОЙ
ЭКСПЕРТ ГОДА
по масштабированию бизнеса и выводу из хаоса в прибыль
• ЕКАТЕРИНА БАСКАКОВА
«За создание лучшего инструмента планирования для достижения целей»
• ИВАННА
ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
«За профессионализм и личный вклад в развитии русской музыкальной культуры»
• МИЛА РОМАНИДИ
«За высокий профессионализм, невероятную харизму и преданность любимому делу»
• ТАТЬЯНА КОРОЛЁВА
ПРОРЫВ ГОДА
«За профессионализм и высокий творческий потенциал»
• САБИНА КИСЕЛЁВА
ОТКРЫТИЕ ГОДА
«За профессионализм и многогранный творческий потенциал»
• LAKISHA SPACE
АЛЕКСАНДРА МАРКОВА
«Лучшее пространство
SOUND HEALING & MINDFULNESS»
• РЕПРОДУКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«РЕПРОДУКЦИЯ»
ЕКАТЕРИНА МИНЕЕВА
«За создание лучшего агентства - лидера в области донорства и суррогатного материнства»
• «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
ЕЛЕНА МЯСНИКОВА
«За креативный потенциал и высокий профессионализм»
• MICE & EVENT BB
АНАСТАСИЯ ХРУЛЕВА
«За профессионализм и высокий креативный потенциал в области организации мероприятий
полного цикла»
• КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «БЕР»
ЯРОСЛАВНА СМИРНОВА «За стабильность и соблюдение высоких стандартов в области финансовых услуг, оптимизации и автоматизации бизнес процессов»
Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»: «Я хочу от всего сердца поблагодарить наших замечательных премиантов, партнеров и гостей, которые смогли преодолеть десятибалльные московские пробки и провести этот воскресный вечер вместе с нами. Огромное спасибо моей команде и группе поддержки – вы лучшие! Искренне желаю всем успехов, благополучия и процветания!
Международная премия «Женский бизнес» это больше, чем просто предпринимательство. Женское дело — это отражение талантов, стремлений и неустанного труда наших премианток, которые с любовью и преданностью занимаются своим любимым делом. Каждая из них показывает потрясающие результаты, создавая инновационные продукты, услуги и проекты, которые вдохновляют окружающих. Их достижения подтверждают, что женская энергия и креативность способны менять мир к лучшему, и это действительно заслуживает признания и наград!
В 2025 году мы будем отмечать наш пятилетний юбилей, и это значит, что мероприятие станет еще более ярким и масштабным. В нашем сообществе уже более 600 прекрасных женщин! Участие в премии и получение номинации открывает перед вами широкие горизонты для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами. Это прекрасная возможность поделиться своей историей, продемонстрировать свой опыт и рассказать о достижениях! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! До встречи в марте 2025 года!»
Организатор премии: коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международное деловое сообщество «Женский бизнес».
Партнеры мероприятия: отель Монарх-Москва, «Королевская Вода», fashion бренд «Русские в моде», спа-салон «Бон Спа», косметическая компания «Альфа Спа Косметик», косметические бренды «Лошадиная сила» и «Мирра», клининговая компания «Sweet Me», консалтинговая группа «Бер», архитектурная компания «SDA» и «Lakisha Space».
Информационные партнеры: мультимедийные журналы TheBeautyNews.ru, TheMedicalNews.ru, TheMoscowLife.ru, Celebtity TV, глянцевые журналы «Дорогое удовольствие», «MODA Topical», «Fashion Look», «Persono», Сolady, Рамки, Прелесть.com, World Fashion Magazine, городские порталы MMG, TheMoscowLife.ru, Образ жизни и др.
Фото: Александр Назаров