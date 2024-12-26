15 декабря в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы в пятизвездочном отеле «МонАрх» прошел финал четвертой премия «The Women’s Business Awards», организованный международным деловым сообществом «Женский бизнес».

Мир по-прежнему опирается на женщин. И сегодня идеи и дела женщин, их энергия и энергетика как никогда сильны и заметны. Женщины мечтают, создают уникальные проекты и бизнесы, меняют мир к лучшему. Обретая независимость и внутреннюю свободу, они в то же время сохраняют веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.

Международный клуб «Женский бизнес» - это сообщество, которое призвано объединять тех, кто нашел свое призвание, добился успеха и готов делиться его секретами, а также всех тех, кто находится в начале этого интересного пути. Это вдохновение, безграничная любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникации и новые знакомства.

Установленные деловые связи помогают членам клуба делиться достижениями и обмениваться полезным опытом внутри сообщества, помогают развивать бизнес и дают возможность вывести его на новый уровень. Эксперты и менторы клуба являются безусловным примером силы духа, творческого и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают идти дальше, добиваться поставленных целей, мечтать и воплощать свои мечты в жизнь!

Ведущими премии стал несравненный ведущий Роман Огнев, а предновогоднее настроение создали яркие и харизматичные артисты, украсившее своим выступлением мероприятие – Иванна, Дмитрий Нестеров, Сабина Киселёва, Мила Романиди, Татьяна Морозова, Владимир Любич, Татьяна Королёва, Марко Долаш (Сербия), Георгия Катсивелу (Греция). В рамках мероприятия состоялась персональная выставка «В поиске красоты» известного портретного фотографа Дмитрия Каманина.

Не случайно символом премии является цветок лотоса. И не только потому, что это изысканный и утончённый цветок - в лотосе скрыт глубокий смысл и символизм. Это образ истока мира, производительной силы, символ возрождения, красоты, жизни, счастья, процветания, плодородности, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земля, вода и воздух, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.

Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни, мудрости, а также символ премии «Женский бизнес». Обладателям этого таинственного символа становятся яркие и талантливые персоны, меняющие наш мир в лучшую сторону! Жизнестойкость — качество, прославившее лотос, а философия древних религий гласит, что люди должны жить в мире подобно лотосу, оставаясь всегда с чистой и нетронутой душой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙПРЕМИИ «THEWOMEN’SBUSINESSAWARDS – 2024»!

• TIFFANY ROUZE CLINIC

«Лидер в области современной эстетической и инъекционной косметологии»

• «ЦАРЬКОВАДОМ»

ЕЛЕНА ЦАРЬКОВА

«За создание лучшего бутик агентства в области недвижимости»

• АЛЁНА ЧМЕЛЁВА

ДИЗАЙНЕР ГОДА

«За высокие стандарты и профессионализм в области интерьерного дизайна»

• SPACE DYNAMIC ARCHITECTS

ЛУЧШЕЕ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

«За высокие стандарты и креатив в области архитектуры и интерьерного дизайна»

• АЛЕКСАНДРА КОТЕЛЬНИКОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

«За высокий профессионализм и разработку инновационной экосистемы продуктов для развития бизнеса»

• ОЛЕСЯ САМОТОЙ

ЭКСПЕРТ ГОДА

по масштабированию бизнеса и выводу из хаоса в прибыль

• ЕКАТЕРИНА БАСКАКОВА

«За создание лучшего инструмента планирования для достижения целей»

• ИВАННА

ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

«За профессионализм и личный вклад в развитии русской музыкальной культуры»

• МИЛА РОМАНИДИ

«За высокий профессионализм, невероятную харизму и преданность любимому делу»

• ТАТЬЯНА КОРОЛЁВА

ПРОРЫВ ГОДА

«За профессионализм и высокий творческий потенциал»

• САБИНА КИСЕЛЁВА

ОТКРЫТИЕ ГОДА

«За профессионализм и многогранный творческий потенциал»

• LAKISHA SPACE

АЛЕКСАНДРА МАРКОВА

«Лучшее пространство

SOUND HEALING & MINDFULNESS»

• РЕПРОДУКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

«РЕПРОДУКЦИЯ»

ЕКАТЕРИНА МИНЕЕВА

«За создание лучшего агентства - лидера в области донорства и суррогатного материнства»

• «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

ЕЛЕНА МЯСНИКОВА

«За креативный потенциал и высокий профессионализм»

• MICE & EVENT BB

АНАСТАСИЯ ХРУЛЕВА

«За профессионализм и высокий креативный потенциал в области организации мероприятий

полного цикла»

• КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «БЕР»

ЯРОСЛАВНА СМИРНОВА «За стабильность и соблюдение высоких стандартов в области финансовых услуг, оптимизации и автоматизации бизнес процессов»

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»: «Я хочу от всего сердца поблагодарить наших замечательных премиантов, партнеров и гостей, которые смогли преодолеть десятибалльные московские пробки и провести этот воскресный вечер вместе с нами. Огромное спасибо моей команде и группе поддержки – вы лучшие! Искренне желаю всем успехов, благополучия и процветания!

Международная премия «Женский бизнес» это больше, чем просто предпринимательство. Женское дело — это отражение талантов, стремлений и неустанного труда наших премианток, которые с любовью и преданностью занимаются своим любимым делом. Каждая из них показывает потрясающие результаты, создавая инновационные продукты, услуги и проекты, которые вдохновляют окружающих. Их достижения подтверждают, что женская энергия и креативность способны менять мир к лучшему, и это действительно заслуживает признания и наград!

В 2025 году мы будем отмечать наш пятилетний юбилей, и это значит, что мероприятие станет еще более ярким и масштабным. В нашем сообществе уже более 600 прекрасных женщин! Участие в премии и получение номинации открывает перед вами широкие горизонты для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами. Это прекрасная возможность поделиться своей историей, продемонстрировать свой опыт и рассказать о достижениях! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! До встречи в марте 2025 года!»

Организатор премии: коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международное деловое сообщество «Женский бизнес».

Партнеры мероприятия: отель Монарх-Москва, «Королевская Вода», fashion бренд «Русские в моде», спа-салон «Бон Спа», косметическая компания «Альфа Спа Косметик», косметические бренды «Лошадиная сила» и «Мирра», клининговая компания «Sweet Me», консалтинговая группа «Бер», архитектурная компания «SDA» и «Lakisha Space».

Информационные партнеры: мультимедийные журналы TheBeautyNews.ru, TheMedicalNews.ru, TheMoscowLife.ru, Celebtity TV, глянцевые журналы «Дорогое удовольствие», «MODA Topical», «Fashion Look», «Persono», Сolady, Рамки, Прелесть.com, World Fashion Magazine, городские порталы MMG, TheMoscowLife.ru, Образ жизни и др.

Фото: Александр Назаров