Lamoda, Love Republic и фонд «Дальше», поддерживающий женщин, страдающих от рака, запустили специальный проект «Любовь сильнее рака». Проект приурочен к месяцу осведомленности о раке груди «Розовый октябрь». В его рамках бренды рассказывают о необходимости своевременной диагностики рака груди и поддержки больных раком груди.

Компании подготовили материалы с участием трех женщин-героинь, побеждающих или победивших рак груди. Это Анастасия (29 лет) из Москвы, Александра (38 лет) из Новосибирска и Жанна (44 года) из Санкт-Петербурга. Через свои личные истории они рассказывают о том, что любовь к жизни и забота о себе не терпят отлагательств. В результате получился мотивирующий и вдохновляющий фильм о маленьких удовольствиях, любимой рутине и безграничной силе.

Кроме того, чтобы поддержать тех, кто находится на пути к выздоровлению с помощью продукции Love Republic, участвующей в этой благотворительной кампании, Lamoda и Love Republic пожертвуют 10% от продаж этих позиций в фонд «Дальше» на лечение и реабилитацию больных раком груди и на научные исследования по искоренению рака груди.

Уже пятый год Lamoda организует «Розовый октябрь» - месяц, посвященный борьбе с раком груди. За последние несколько лет Lamoda собрала 3,8 млн рублей и помогла 1562 женщинам. В этот раз инициативу Lamoda поддержали 45 брендов, каждый из которых выделил специальный ассортимент для благотворительной распродажи и принял участие в пожертвовании в фонд «Дальше».

Источник фото: Love Republic