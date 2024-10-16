В коллаборации Befree Co:Create и художника Никиты Селезнева прослеживается панковская эстетика, скульптурные разрезы, бетонные текстуры, серьги и вышитая графика с отсылками к 1990-м годам.

Никита Селезнев - мультимедийный художник, сочетающий бетонную скульптуру с цифровыми технологиями, такими как цифровая анимация и 3D-печать. Его проекты соединяют реальный и виртуальный миры.

В коллекцию вошли джемперы, лонгсливы, джинсовая одежда и аксессуары (шапки, сумки, ремни, галстуки и украшения). Команда Befree включила фирменные приемы Никиты в свои изделия, например, джинсы со скульптурными объемами, ткани, имитирующие бетонные текстуры, и трикотаж с вышитой графикой. Повторяющиеся детали коллекции – пирсинг, который художник часто интегрирует в своё творчество, и фигуры-игрушки из проекта «Медленно стареющие дети».

«Вышитые на одежде и аксессуарах фразы God Save The Queen и Good morning Freedom – это отсылки к культуре протеста. Например, God Save The Queen в моей голове всегда продолжается лирикой Sex Pistols, а не национального гимна. Графику для вышивки мы взяли из видео «Незаконченный проект». Оно проецировалось на фасад Ельцин-центра и было посвящено девяностым; одним из элементов было слово «утопия», написанное на языке жестов, – увидеть его можно на свитере, шапке и галстуке», – рассказал Никита Селезнев.

Befree – российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в 2002 году в Санкт-Петербурге. Входит в Melon Fashion Group. Befree создаёт одежду для всех, кто любит молодёжную моду, независимо от возраста.

Фотографии предоставлены компанией.