Ресейл-платформа Oskelly объявила о запуске благотворительной инициативы в поддержку фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. Организация поддерживает людей с аутизмом и другими нарушениями развития, стремясь создать более инклюзивное общество. В рамках специального проекта сервис представил серию гардеробов знаменитостей, внесших вклад в развитие российского искусства, моды и культуры.

15% средств, вырученных от продажи их частных коллекций, будут переданы в фонд. Первой героиней стала актриса и кинорежиссер Рената Литвинова. Среди лотов — легендарный красный жакет Schiaparelli, декорированный множеством муравьев из кристаллов, в котором Рената появилась в качестве гостя на кутюрном показе бренда в Париже.

Актриса также приняла участие в фотосессии и видеоинтервью. Она рассказала о своих модных предпочтениях, любимых образах и трендах, а также поделилась интересными историями из своей жизни.

Источник фото: Oskelly