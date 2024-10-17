Компания «Яндекс Карты» выпустила лимитированную коллекцию водонепроницаемых курток со сменными принтами. Капсулы проиллюстрировали современные художники - резиденты галереи «Объединение». Запуск приурочен к 20-летию сервиса.

Как и авторы, художники изобразили ключевые сценарии, которые пользователи выполняют в «Яндекс Картах». Принты можно менять в зависимости от настроения или того, что они делают в городе.

Авторы работ - Тима Илларионов, Катя Герасименко и Дима Жуков. Куртки с авторскими принтами можно приобрести в «Яндекс Музее» в Москве и Санкт-Петербурге.

«Каждый из художников, которые приняли участие в проекте, выделяются своим особым стилем — Дима Жуков работает с узнаваемыми образами из массовой культуры, в картинах Кати Герасименко можно встретить поэтичные фрагменты из повседневной жизни, Тима Илларионов создает ироничных персонажей, в которых легко можно разглядеть себя и свой городской быт, — прокомментировал операционный директор онлайн-галереи „Объединение“ Саша Жиленко. — В работах для „Яндекс Карт“ художникам предложили зафиксировать особенные моменты или события из жизни в городе, которые ассоциируются с определенными местами, поездками и прогулками».

Источник фото: «Яндекс Карты»