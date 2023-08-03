Онлайн-платформа Lamoda поддержит проект благотворительной организации «Тебе поверят» — #страшноважно. Он направлен на профилактику сексуализированного насилия над детьми. На специальной странице платформы была размещена информация на тему телесной безопасности, адаптированная под общение с несовершеннолетней аудиторией. Так, пользователи сайта могут ознакомиться и затем донести до своих детей так называемое «правило купальника», согласно которому никто из посторонних не имеет права дотрагиваться или заставлять показывать те части тела, которые обычно скрывает купальник. Также авторы проекта разработали подсказки, помогающие родителям правильно провести разговор с детьми и подростками о телесной безопасности и, наряду с прочим, обозначить личные границы и возможные способы реакции в ситуации угрозы.

«Мы в Lamoda давно и последовательно развиваем проекты в области комфортного и безопасного детства. Сексуализированное насилие над детьми — одна из самых табуированных и непубличных тем. Однако это не значит, что ее можно замалчивать. Мы не можем не поддержать работу команды «Тебе поверят», которая более 4 лет прилагает колоссальные усилия, чтобы сексуализированного насилия не существовало. Мы надеемся, что благодаря этой кампании больше родителей и их детей узнают о телесной безопасности, а благотворительная организация «Тебе поверят» получит столь необходимую ей помощь и новых сторонников», — рассказала Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda.

На странице проекта Lamoda и «Тебе поверят» есть возможность обратиться за помощью к профессиональному психологу. До 8 консультаций продолжительностью около часа доступны всем, кому это необходимо. Для подростков и молодых взрослых до 20 лет они будут бесплатными, люди более старшего возраста смогут при наличии желания и возможности оставить в качестве пожертвования любую денежную сумму. При этом можно выбрать онлайн формат или очное общение со специалистом. В дополнение к этому, с 31 июля по 31 августа 2023 года пользователи Lamoda смогут сделать вклад в поддержку «Тебе поверят», приобретая детское нижнее белье, купальники и плавки. Компания перечислит 5% от продаж этих товаров на счет благотворительной организации.