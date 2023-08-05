Лена Перминова стала лицом кампании бренда в новом сезоне. В дополнение к проекту бренд представил новый логотип и символ, а в конце августа откроет в ТЦ «Афимолл» флагманский магазин в новой концепции и с увеличенной торговой площадью до 280 кв.м.

В новой коллекции бренда осень-зима 2023/24 представлены все ключевые модные тренды. Особое внимание: на разнообразных моделях ботфорт, сапог, ботинок, лоферов, туфель, балеток и стильных аксессуарах , новых фактурах и актуальных оттенках. Во всех моделях остается неизменным одно — качество в деталях, элегантные силуэты и мастерство исполнения.

Об использовании экологичных материалов

Часть моделей в базовой линейке выполнена из 100% переработанного полиэстера и биоразлагаемых экологичных материалов с протеиновыми волокнами, которые не содержат продуктов нефтехимии. Они будут актуальны для тех, кому небезразлична тема защиты окружающей среды.