У каждого человека есть своя мечта, свои желания и цели, но, к сожалению, никто не дает инструкцию к их осуществлению и достижению. И в большинстве случаев, легче опустить руки и отложить свою мечту в дальний ящик с пометкой – «этому не суждено сбыться» .Но академия MARYWAY в лице основательницы Марии Бабкиной готова не только дать «инструкцию», но и создать ту самую атмосферу для реализации самой заветной мечты для своих талантов.

26 июля более 100 участников академии MARYWAY стали главными звездами модельного подиума в одном из центров восточного гостеприимства – пятизвездочном отеле Soluxe Hotel Moscow. Один вечер объединил в себе сразу несколько проектов – Конкурс красоты «Мисс и мистер MARYWAY», шоу с модельными показами от российских дизайнеров и открытие 15 сезона MARYWAY MODEL CAMP.

Дебютным мероприятием академии стал Конкурс-красоты «Мисс и мистер MARYWAY», который открыла своим видеообращением и приветственным словом самая яркая российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» - Оксана Федорова. Оксана пожелала 21 конкурсанту ярких эмоций и победы достойному участнику. А членами жюри выступили одни из самых известных имен в мире российского шоу-бизнеса – певец и актер Алексей Воробьев, актриса и эстрадная певица Анна Семенович и самый эпатажный – король гламура Сергей Зверев. В число жюри конкурса так же вошли Юлия Лебедева - директор дома моды «Naz Maer» и Тиана Лямова – фаундер и дизайнер бренда MONZE. Возглавила звездное жюри основательница и генеральный директор академии талантов MARYWAY – Мария Бабкина.

Перед конкурсантами стояла не простая задача – успешно пройти 3 этапа конкурса, из которых 2 модельных дефиле и викторина. Благодаря ведущему вечера Роману Мирову, члены жюри так же активно участвовали в викторине, благодаря которой участники и гости намного лучше узнали звездное жюри.

Финал Конкурса не был похож на все остальные – Алексей Воробьев и Сергей Зверев лично на сцене пообщались с каждым конкурсантом, чтобы с полной уверенностью принять главное решение вечера – кто станет новым ведущим на телеканале Music Box Russia.

И выбор был сделан – победительницей конкурса стала Анна Милашина – город Екатеринбург. Но в этом конкурсе каждый участник одержал свою собственную победу и был удостоен победной ленты и настоящей короны, которая дополняла шикарные дизайнерские образы участниц от бренда «Naz Maer».

Продолжением вечера стала шоу-программа, которую открыла Анна Семенович, исполнив свои музыкальные хиты и подарив яркие эмоции и энергию гостям вечера. Основной концепцией шоу стал дизайнерский показ, в котором приняло участие более 30 моделей академии, представившие дизайнерские образы от бренда MONZE дизайнера Тианы Лямовой.

Покорил сердца прекрасных дам – Алексей Воробьев, устроив на сцене концерт, аккомпанируя сольным исполнением на белом фортепиано.

В этот вечер поздравить участников вызвались и друзья академии, одной из которых стала российская певица Анна Калашникова.

Шоу-программа плавно перешла в открытие 15 сезона MARYWAY MODEL CAMP, где главными звездами стали Мария Бабкина и Сергей Зверев, которые пристально наблюдали за программой вечера. 15 сезон проекта стал по настоящему самым ярким, юбилейным и звездным. 34 участника в число которых вошли и 5 самых юных талантов академии – из 9 городов России сделали невероятное – приняли участие в 3 показах от российских дизайнеров, таких брендов как ANRO, TAGGI, FAMA CLAMOSA и дизайнера Светланы Тацюк. Каждый выход модели в невероятном дизайнерском образе сопровождался тематической музыкой, передающей характер бренда, а также нескончаемыми аплодисментами гостей.

Фуршет, фотозона в ярко китайской тематике, гости, концертные выступления и динамичные показы российских дизайнеров создали непередаваемую атмосферу, к которой и стремилась академия MARYWAY, чтобы каждый талант академии смог сделать огромный шаг на пути к реализации заветной мечты. Совсем скоро академия распахнет двери в собственный Дом Моды, с которого начнется новая история академии талантов MARYWAY.