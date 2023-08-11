Специализированная выставка головных уборов CHAPEAU отмечает в 2023 году юбилей - 20 лет работы. Новый сезон состоится с 15 по 17 августа на площадке Event-Холла “Инфопространство”.

Коллекции головных уборов, одежды и аксессуаров на CHAPEAU-2023 представят компании Vintage+, Level Pro, “Дарит”, Veles, Skif, Monchalieu, Natalie, Vizio, Nina Vikont, Bon furs, Студия “Цилиндр”, “Кож Арт”, Perchatkilux.ru, “Порато Баско” и другие.

Особой точкой притяжения гостей станут подиумные презентации, традиционно украшающие выставку CHAPEAU. 15 августа в 18:00 яркое вечернее шоу и новую коллекцию представит хедлайнер сезона и партнер CHAPEAU - Alina Iv совместно с брендами Slava Zaitsev и Mirafame. 16 августа в 16:00 состоится показ меховой фабрики Semifur, а в 17:00 - модного бренда Rina Collection. Заключительный день выставки - 17 августа - посвящен профессиональному конкурсу шляпных мастеров под руководством Ирины Гончаровой, в рамках которого будут представлены 14 коллекций, и состоится церемония награждения призеров в ряде номинаций.

Насыщенной будет и деловая программа Chapeau Fashion Conference. 15 августа в 12:00 ведущий эксперт Fashion Consulting Group Мария Щенникова поделится ключевыми трендами для коммерческих коллекций одежды и аксессуаров, а в 13:00 ее коллега Виктор Малыгин обсудит с гостями актуальные решения в области визуального мерчендайзинга. В 14:00 состоится встреча с основательницей Академии fashion-маркетинга Ириной Пищук на тему эффективного маркетинга. В 15:00 гости выставки смогут погрузиться в тему культурных кодов, стиля и мировых трендов вместе с экспертом моды и ведущим проекта “Модный градус” Андреем Сафининым.

Второй день Chapeau Fashion Conference начнется с интересной и актуальной для производителей головных уборов темы работы с лицензированной продукцией, которую раскроет главный редактор “Вестника лицензионного рынка” Мария Рогожина. В 13:00 руководитель b2b платформы “Модный magazin” Юлия Колобова поделится секретами успешных оптовых продаж. В 14:00 основательница специализированного кадрового агентства “Модное бюро” Елена Залесская расскажет об актуальных в текущем году карьерных возможностях и сценариях. Завершится деловая программа паблик-током “Стратегии развития” с участниками CHAPEAU в 15:00.