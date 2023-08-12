Мода на альтернативное образование набирает все большую популярность, а частные школы привлекают не только амбициозных родителей, но и самих детей нетривиальным подходом к обучению и уникальными методиками, что как нельзя лучше сказывается на усвоении информации и качестве образования в целом. К примеру, петербургская школа полного дня «Детская Академия Наук» удивляет необычным преподаванием и высокими академическими достижениями. О том, как каждый ученик может распознать свои таланты, а заодно реализовать себя, как успешную личность, – в нашем материале.

Современное образование отличает целый ряд факторов, среди которых упор на осознанность и самостоятельность детей. Для этого в школах используются проработанные методики. Это, к примеру, «круги баланса», которые помогают понять свои сильные и слабые стороны, «ракеты достижений», созданные для присвоения детьми их успехов, обязательные индивидуальные встречи-беседы с учениками с первого класса, а для старшеклассников – тьюторское сопровождение, помогающее выстроить свои цели и маршрут обучения, недели знакомства с профессиями и многое другое.

Кроме того, важно понимать, что помимо методик нужно использовать ряд процессов, которые завлекают школьников и помогают шаг за шагом реализовывать себя с самого раннего возраста: от ухода за животными и самостоятельного выпекания блинов по утрам до уроков экологичного общения друг с другом. Несомненно, по-прежнему одну из ключевых ролей в процессе обучения играет личность преподавателя, его способность коммуницировать с детьми и преподносить информацию интересно и эффективно. И с этим редко справляются учителя с солидным опытом работы в государственных образовательных учреждениях. Ведь мало знать методику, нужно также быть способным к интеграции, комбинированию лучших элементов из разных методик, быть готовым создавать с другими предметниками междисциплинарные тематические погружения, а также обладать живой харизмой и рядом нравственных ориентиров, которые они способны передать детям.

Как правило, кода ребенок переходит учиться в частную школу, самое большое изумление вызывает то, что уроки могут быть интересными, а ненавистные когда-то предметы здесь становятся любимыми. А заинтересованность в обучении – это первый шаг к повышению уровня образования. Для наиболее эффективного образовательного процесса директор Детской Академии Наук Наталья Кулакова советует знакомить ребенка с миром науки еще с предшкольного класса, когда интерес к тому, как устроен мир, у малышей особенно сильный. Походы с биологом на природу, опыты в лаборатории с физиком и химиком, проекты с робототехниками, – самые любимые активности ребят. У них интерес к экспериментам и опытам преобладает вплоть до седьмого класса.

Еще одно отличие частной школы от государственной – предметное обучение не только в старшей школе, но и в начальной, и даже в детском саду. Все уроки проводят предметники. Это позволяет сразу задать определенную глубину изучения дисциплин. К примеру, в «Детской Академии Наук» используют смешанное образование: в классах не больше десяти детей, но и

они могут делиться на подгруппы: одна, к примеру, получает задание для самостоятельного изучения и поиска материала в библиотеке или в интернете, а с другой учитель будет проводить фронтальный опрос.

В начальной школе дети могут читать не только за партами, у доски или в библиотеке, но и лежа на полу, – тексты, которые закреплены на потолке. Выход за рамки привычного и решение нестандартных задач – один из векторов современного образования, когда создается мотивирующая образовательная среда: множество мест и локаций, где есть наглядное макетирование, барельефы, обучающие карты и т.д. Школы посещают разные значимые люди современности, профессионалы своего дела. Все это стимулирует детей задавать вопросы, думать.

Но особенно хочется отметить два ключевых подхода. Во-первых, феноменориентированный подход: одно явление, одна тема изучается на разных уроках, благодаря чему формируется целостный подход. А во-вторых, межпредметные тематические погружения: изучение темы с точки зрения разных дисциплин и их взаимная интеграция, – один из наиболее популярных современных методов запоминания и усвоения новой информации.

Год в частной школе разбит на модули, каждый из которых посвящен каким-то наукам, искусству, благотворительности или психологии отношений. Это помогает ребенку почувствовать область своих интересов, соприкоснуться с ней. Зачастую практикуется безоценочная система, ведь оценки могут становиться предметом манипуляции и агрессии против детей. Поэтому используются другие инструменты оценки знаний, работающие на формирование внутренней мотивации детей к учебе.

Возможно, на данном этапе развития современного образования частные школы видятся чем-то экспериментальным, и еще не завоевали всеобщего признания как место получения фундаментальных знаний. Но, как показывает практика, ученики частных школ зачастую добиваются больших успехов в личностном развитии и знании основополагающих дисциплин, нежели их сверстники. А использование различных методов и индивидуальный подход к каждому ученику мотивируют относиться к учебе не только более серьезно, но и стимулируют к самостоятельному развитию ребенка в свободное от учебы время.