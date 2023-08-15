Российский бренд одежды 7.2.66 и Госкорпорация “Роскосмос” выпустили капсулу одежды, посвященную освоению Луны.

11 августа на космодроме Восточный состоялся запуск межпланетной станции “Луна-25”. Трансляция события прошла на телеканале Russia Today. Ведущие в эфире представили одежду из новой капсульной коллекции “Лунная база”, созданной 7.2.66 совместно с Роскосмосом, на себе, а также в рамках розыгрыша для зрителей трансляции.

“Соавтором” моделей капсулы выступил искусственный интеллект. Дизайнеры 7.2.66 выбрали лучшие эскизы “космической одежды будущего", которые сгенерировала нейросеть, и адаптировали их под повседневный гардероб. Объемная верхняя одежда, вдохновленная экипировкой космонавтов, комбинезоны, свитеры крупной вязки, сумки в форме лунных кратеров — новая космическая коллекция 7.2.66 про бесконечные возможности и технологические прорывы, происходящие здесь и сейчас!

«Вдохновляясь наукой, достижениями в освоении космоса и стремлением человека к Луне, мы хотели создать что-то принципиально новое и футуристичное, – рассказала Наталья Коряко, основатель бренда 7.2.66. – Нашей целью был выпуск уникальной капсульной коллекции, смотря на которую, думаешь о будущем и тайнах космоса, которые нам предстоит постичь. Реалистичные принты и необычный дизайн вызывают желание носить эти вещи, таким образом становясь частью больших открытий».

К концу 2023 года бренд 7.2.66 планирует объявить конкурс среди покупателей коллекции “Лунная база”, победитель которого получит возможность поехать на запуск ракеты-носителя с космодрома “Байконуре”.

Изделия из новой коллекции будут доступны для покупки на официальном сайте бренда.