Три дня – с 25 по 27 августа 2023 года – на берегу живописного озера Абрау в очередной раз будет проходить грандиозный фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие».

«Йога Журнал» и Центр туризма «Абрау-Дюрсо» вновь приглашают всех влюбленных в лето и йогу провести выходные в «Равновесии» на берегу удивительного озера Абрау. На три дня площадка станет территорией ахимсы, базового принципа йоги – ненанесение вреда словом, делом, мыслью.

Здесь в течение трех дней гостей фестиваля ожидают:

• знакомство с основами и принципами здорового образа жизни,

• погружение в экокультуру,

• широкая палитра различных стилей йоги,

• лучшие и известнейшие преподаватели,

• йога на SUP-бордах на озере Абрау,

• аэройога (йога в гамаках),

• лекции по ведической астрологии и аюрведе,

• дыхательные практики – пранаямы,

• углубление в медитативные техники, а также знакомство с медитацией для начинающих,

• музыкальные вечера, поющие чаши и голосовые практики,

• динамичные танцы, женские практики,

• дегустация вкусной и полезной вегетарианской кухни на фудкорте, а также безалкогольных напитков из коллекции «Абрау-Дюрсо»,

• экомаркет, где гости смогут приобрести изделия ручной работы местных мастеров, экотовары, натуральную косметику и одежду,

• подарки, розыгрыши, конкурсы и множество приятных сюрпризов от «Йога Журнала»,

• концертная программа,

• ночные посиделки у костра,

! более 60 активностей,

! более 2 000 гостей.

! Прямая трансляция в социальной сети ВКонтакте.

В числе мастеров фестиваля «Равновесие»:

- учитель йоги из Индии Сетхи Ранджот Сингх,

- опытный практик йоги и автор проекта «Культура движения» Игорь Пантюшев,

- мастер йоги и старший тренер метода Yoga 23 Татьяна Илларионова,

- врач Аюрведы с опытом более 25 лет Борис Рагозин,

- известный преподаватель кундалини-йоги, сикх, музыкант Алексей Владовский,

- старейший мастер йоги России и основатель Московской школы современной йоги и стретчинга Максим Цугуй.

Приверженцы здорового питания и те, кто хочет приобщиться к вегетарианству, на фудкорте фестиваля смогут пообщаться с лучшими шефами региона и получить персональную консультацию. Также для гостей будут организованы тематические кулинарные мастер-классы, где научатся готовить полюбившуюся полезную еду самостоятельно. Три дня на территории ахимсы – прекрасное время для личной трансформации.

Место проведения фестиваля «Равновесие» – Абрау-Дюрсо – было выбрано неслучайно. «Голубая жемчужина в зеленой оправе» близ Новороссийска – так называют курорт Абрау-Дюрсо. Его богатая природа, озеро Абрау, горы, реликтовые можжевеловые рощи и виноградники, живописные долины и близость к Чёрному морю делают это место уникальным и по-настоящему магическим.

Об Абрау-Дюрсо ходит множество легенд, и для многих это - место силы, которое давно известно любителям йоги со всей России. Считается, что это место наполняет энергией и очищает ауру, придает силы и улучшает психоэмоциональное состояние.

В Абрау-Дюрсо сразу несколько энергетических «магнитов»:

- озеро Абрау,

- горный родник, который сочится прямо по поверхности скал, поросших мхом и лишайником,

- озеро лотосов в 6 км от Абрау-Дюрсо, дольмены бронзового века,

- памятник археологии «Башня аспургиан» недалеко от Усадьбы «Круглое озеро».

Уже более семи лет здесь радушно принимает гостей со всей страны ретритный центр школы «Абрау-Йога».

Занятия проходят как в уютной йога-студии, так и на открытых площадках с захватывающими дух видами озера Абрау, черноморского побережья и окрестностей. Эффект после занятий дополняет энергетика природы и целительный воздух.

Если вы не знакомы с йогой и медитацией, но раздумываете о том, чтобы поменять свой стиль жизни на более здоровый, три дня на берегу озера Абрау на фестивале «Равновесие» – это идеальная возможность получить энергию вдохновения.

Проводить август 2023 на берегу озера Абрау в окружении осознанных людей и потрясающих пейзажей – это прекрасная идея для завершения летней перезагрузки.

Получить дополнительную информацию и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.