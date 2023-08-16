12-15 сентября 2023 года в павильонах 33, 55 и 57 ВДНХ пройдет юбилейная 60-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром».

На выставке будет представлена продукция более 300 производителей из 12 регионов России и 9 стран мира.

Из них:

более 200 производителей одежды, трикотажа и белья,

более 70 производителей тканей и фурнитуры,

более 50 производителей домашнего текстиля.

В международном салоне одежды и аксессуаров Garment & Accessories Salon будут представлены швейная и трикотажная одежда: женская, мужская, детская; чулочно-носочные изделия; головные уборы; аксессуары.

В выставке принимают участие лидеры рынка: Шуйские ситцы, Мона Лиза (Монолит), Казанова, Оршанский льнокомбинат и др.

Домашний текстиль будет представлен в салоне Home Textile Salon: изделия для спальни и ванной комнаты, текстиль для кухни, шторы, занавески, аксессуары; ткани для постельного белья, портьерные и тюлевые ткани.

Национальная экспозиция из Китайской народной республики будет представлена в разделе «Текстильлегпром - Азия». Более 200 компаний представят следующую продукцию:

одежда мужская, женская, детская: пуховики, куртки, пальто, платья, блузки, рубашки, свитера, брюки, джинсы и многое другое;

спортивная одежда всех видов: для йоги, фитнеса, бега, футбола, велосипедная, горнолыжная и др;

белье корсетное и трикотажное, белье для спорта, термобелье, купальники и пляжные аксессуары, колготы;

трикотаж верхний и бельевой женский, мужской и детский, чулочно-носочные изделия, головные уборы;

домашний текстиль: постельное белье, одеяла, полотенца, шторы и др.;

ткани для производства одежды;

оборудование.

В рамках Федеральной оптовой ярмарки пройдет обширная деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам отрасли.

В рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Бизнес в условиях глобальных вызовов и изменений», участие в котором примут представители Минпромторга, ФНС, ФТС, правительства Москвы, МСП, РЭЦ, РАСПП, отраслевых общественных организаций, предприятий легпрома.

Российский союз производителей одежды (РСПО) проведет круглый стол: «Что может стать драйвером развития швейной отрасли». К участию приглашены: представители Минтпромторга, других государственных структур, предприятий швейной отрасли.

Важную роль в деловой программе играют мероприятия практической направленности. Так, в число мероприятий войдет бизнес-практикум «Клиентская база магазина: как использовать, зачем наращивать и почему так важна для магазина». Его проведет Екатерина Елисеева, генеральный директор Practical Fashion Solution, практикующий тренер – CRM.

Второй бизнес-практикум «Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ: экспертиза ТПП» для участников «Текстильлегпрома» представит директор департамента экспертизы АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Светлана Михайлова.

Бизнес-практикум «Маркетплейсы vs магазины: как планировать ассортимент» организует Галина Кравченко, эксперт по управлению fashion-ассортиментом, бизнес-консультант.

Мастер-класс «Тактика и тренды в работе с маркетплейсами» покажет Михаил Мамонтов, основатель и генеральный директор компании Noveksp.

Еще один мастер-класс «Эффективное управление розничным магазином через KPI (Ключевые показатели эффективности)» проведет Михаил Грубер, эксперт и консультант в управлении оптово-розничным бизнесом, основатель проекта GruberConsulting и Telegram-канала «Бизнес Терапия».