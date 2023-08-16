12-15 сентября 2023 года в павильонах 33, 55 и 57 ВДНХ пройдет юбилейная 60-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром».
На выставке будет представлена продукция более 300 производителей из 12 регионов России и 9 стран мира.
Из них:
- более 200 производителей одежды, трикотажа и белья,
- более 70 производителей тканей и фурнитуры,
- более 50 производителей домашнего текстиля.
В международном салоне одежды и аксессуаров Garment & Accessories Salon будут представлены швейная и трикотажная одежда: женская, мужская, детская; чулочно-носочные изделия; головные уборы; аксессуары.
В выставке принимают участие лидеры рынка: Шуйские ситцы, Мона Лиза (Монолит), Казанова, Оршанский льнокомбинат и др.
Домашний текстиль будет представлен в салоне Home Textile Salon: изделия для спальни и ванной комнаты, текстиль для кухни, шторы, занавески, аксессуары; ткани для постельного белья, портьерные и тюлевые ткани.
Национальная экспозиция из Китайской народной республики будет представлена в разделе «Текстильлегпром - Азия». Более 200 компаний представят следующую продукцию:
- одежда мужская, женская, детская: пуховики, куртки, пальто, платья, блузки, рубашки, свитера, брюки, джинсы и многое другое;
- спортивная одежда всех видов: для йоги, фитнеса, бега, футбола, велосипедная, горнолыжная и др;
- белье корсетное и трикотажное, белье для спорта, термобелье, купальники и пляжные аксессуары, колготы;
- трикотаж верхний и бельевой женский, мужской и детский, чулочно-носочные изделия, головные уборы;
- домашний текстиль: постельное белье, одеяла, полотенца, шторы и др.;
- ткани для производства одежды;
- оборудование.
В рамках Федеральной оптовой ярмарки пройдет обширная деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам отрасли.
В рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Бизнес в условиях глобальных вызовов и изменений», участие в котором примут представители Минпромторга, ФНС, ФТС, правительства Москвы, МСП, РЭЦ, РАСПП, отраслевых общественных организаций, предприятий легпрома.
Российский союз производителей одежды (РСПО) проведет круглый стол: «Что может стать драйвером развития швейной отрасли». К участию приглашены: представители Минтпромторга, других государственных структур, предприятий швейной отрасли.
Важную роль в деловой программе играют мероприятия практической направленности. Так, в число мероприятий войдет бизнес-практикум «Клиентская база магазина: как использовать, зачем наращивать и почему так важна для магазина». Его проведет Екатерина Елисеева, генеральный директор Practical Fashion Solution, практикующий тренер – CRM.
Второй бизнес-практикум «Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ: экспертиза ТПП» для участников «Текстильлегпрома» представит директор департамента экспертизы АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Светлана Михайлова.
Бизнес-практикум «Маркетплейсы vs магазины: как планировать ассортимент» организует Галина Кравченко, эксперт по управлению fashion-ассортиментом, бизнес-консультант.
Мастер-класс «Тактика и тренды в работе с маркетплейсами» покажет Михаил Мамонтов, основатель и генеральный директор компании Noveksp.
Еще один мастер-класс «Эффективное управление розничным магазином через KPI (Ключевые показатели эффективности)» проведет Михаил Грубер, эксперт и консультант в управлении оптово-розничным бизнесом, основатель проекта GruberConsulting и Telegram-канала «Бизнес Терапия».