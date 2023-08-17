18 июля 2023 года на первом этаже торгового комплекса «Невский центр» начала работу арт-ярмарка, резидентами которой стали ведущие музеи Санкт-Петербурга – МузейФаберже, Эрмитаж и «Керамарх», сообщает компания.

Каждый музей занял отдельный корнер площадью пять квадратных метров. На прилавках и музейных витринах представлены нетипичные сувениры и товары, отсылающие к достопримечательностям Санкт-Петербурга и его основным культурным кодам.

В секции Музея Фаберже представлены яркие летние коллекции текстиля, украшений и аксессуаров с гильошированной эмалью, изделия из кожи, а также книги, канцелярия, сувенирная продукция, посуда и предметы декора. На стенде магазина – результаты музейной коллаборации с дизайнерами и локальными брендами: ароматические свечи, авторские купажи чая, шёлковые платки, наволочки и скранчи (тканевые резинки для волос) с авторскими принтами художника Кирилла Овчинникова по мотивам пасхальных яиц Фаберже, стильные сумки и аксессуары. Кроме того, гости могут приобрести качественные реплики знаменитых драгоценных яиц с сюрпризами.

«Музейный мерч – это прежде всего про любовь к искусству! С помощью дропов и коллабораций мы рассказываем об удивительных произведениях ювелирной фирмы Карла Фаберже, которые изготавливали лучшие мастера Российской империи. Надеемся, что мы сможем вдохновить и порадовать гостей ярмарки оригинальными подарками, которые будут напоминать о музее», – рассказала директор сувенирного магазина Музея Фаберже Екатерина Протопопова.

«Совместный проект с ведущими городскими музеями направлен на популяризацию Петербурга как бренда и привлечение в город дополнительного туристического потока. Посетив ярмарку, гости города смогут забрать с собой частичку его истории, приобрести в подарок дух творчества, запечатленный в памятных и полезных сувенирах», – комментирует руководитель отдела маркетинга ТК «Невский центр» Марина Сметанина.