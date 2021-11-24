Lamoda напоминает о неразрывной связи искусства и моды. На днях онлайн-платформа, входящая в Global Fashion Group, запустила проект ​«Искусство становится ближе», в рамках которого пять художников создали эксклюзивные принты для раздела Lamoda Premium.

В проекте приняли участие Устина Яковлева, Виталий Барабанов, Таня Пёникер, Дмитрий Шабалин и Иван Тузов. Каждый из художников, привлеченных к коллаборации, обладает уникальным узнаваемым стилем и является влиятельным участником российского арт-рынка. В рамках работы над коллекцией художникам была предоставлена полная свобода творческого самовыражения, что позволило каждому сохранить авторский стиль и отразить первоначальную идею связи моды и искусства.

«Представители обеих сфер используют для самовыражения схожие инструменты: цветовые решения, фактуру и силуэт. Для нас было важно показать, что искусство становится ближе и стать обладателем уникального произведения может каждый покупатель Lamoda», – рассказала Анна Планина, директор департамента медиа и коммуникаций Lamoda.

Так, используя в принтах фирменные цвета Lamoda, Таня Пёникер передала праздничное осеннее настроение, Иван Тузов предложил подняться над повседневностью и по-другому ощутить себя в этом мире, и пока Устина Яковлева искала вдохновение в природе внешней, а Виталий Барабанов — в природе внутренней, Дмитрий Шабалин предпочел обратиться к древним орнаментам, барочной помпезности и чистому китчу.

Уникальные принты в том числе перенесены на фирменные шоперы, получить которые можно будет в пунктах выдачи (Брестская 2, Хамовники, Новокузнецкая, Проспект мира, Николоямская), оформив заказ в разделе Lamoda Premium в ноябре. Количество изделий ограничено.