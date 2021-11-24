Дуа Липа запускает собственную лайфстайл-платформу Service95. О том, как появилось название проекта, певица рассказала в ролике, который опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях. 95 в названии символизирует ее год рождения – 1995, а слово Service передает отношение звезды к своим фанатам, она отмечает, что всегда хотела чем-то «служить» своей аудитории.

Сервис включает в себя еженедельную рассылку с различными рекомендациями: секреты красоты, новости моды, полезные лайфхаки, подборка ресторанов и отелей. Также проект Дуа Липы будет рассказывать о значимых героях: локальных артистах, общественных активистах, перспективных деятелях культуры и так далее.

«Это мое хобби. Всегда составляю списки того, что мне нравится, – начиная от классных мест для отдыха и заканчивая косметикой. Все мои друзья и родные, прежде чем отправиться в путешествие, спрашивают, чем им лучше всего заняться в новом месте. Я тот человек, к которому всегда идут за советом. Главная идея заключается в том, чтобы помогать друг другу и делиться рекомендациями», — цитирует певицу российская версия издания.

В рамках проекта также будут собраны плейлисты, новинки красоты и моды и рассказы о вдохновляющих личностях. Дуа Липа поделится моментами из своей жизни, интересными статьями и собственными отзывами на различные продукты.

Помимо всего вышеперечисленного, будет запущен подкаст «At Your Service», в котором певица возьмет интервью у общественных деятелей и своих друзей.

Сейчас у Service95 уже появился официальный сайт, но там пока что нет информации. Запуск медиа запланирован на 2022 год, а чтобы не пропустить обновления, пользователи могут оставить свой электронный адрес на сайте, чтобы получать информационную рассылку.