Reebok и Monochrome объявляют о старте продаж первой части совместной коллекции сезона осень-зима 2021/22. К созданию коллекции компании приступили сразу после успеха первой коллаборации, которая состояла из oversize-пуховиков, пишет Собака.ру.

Второй совместный дроп спортивного бренда и российской марки получилась масштабнее. В него вошли oversize-костюмы, хлопковые худи, спортивные брюки, футболки и кроссовки. Вся одежда создана с использованием переработанных материалов. Те покупатели, которые поддержат экологичные инициативы Reebok, получат дополнительные преимущества – компания обновила программу лояльности с уклоном на заботу о планете, отмечает GQ.

Для обуви партнеры выбрали силуэт культовых в 1980-х Reebok Club C. Это агендерная модель, язычок, стелька и задняя часть которой украшены логотипами обоих брендов. Новая унисекс-модель выполнена из кожи розового цвета.

Костюмы в коллекции представлены в двух цветовых вариантах: сером и розовом, а футболки в неоновых оттенках: белом, черном, желтом, розовом и сером.

Вещи из коллаборации доступны на сайте Reebok и в избранных магазинах бренда.