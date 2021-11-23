В преддверии праздников Рианна сделала своим поклонникам подарок – певица выпустила новогоднюю коллекцию домашней одежды Savage x Fenty. Главным принтом линейки стала шотландская клетка в теплых и холодных оттенках.

В коллекции есть вещи для мужчин и женщин – халаты и пижамные комплекты с рубашками и брюками или шортами на выбор, комбинезоны с люрексом и мужские сатиновые боксеры.

Другая часть капсулы выполнена из кружева. Там можно найти бюстгальтеры, чулки, боди, комплекты и платья в сливовом и горчичном цветах.

Как отмечает Buro 24/7, в коллекции представлены модели в широкой размерной сетке – от XS до 3XL и с учетом разных типов фигур. Линейка уже поступила в продажу на официальном сайте бренда. Все белье из праздничной капсулы доступно в ограниченном количестве.