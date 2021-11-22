Zarina выпустила свою первую коллаборацию с другим модным брендом – им стала марка Lesyanebo. Изделия дизайнера Олеси Шиповской носят такие звездные клиенты, как Джиджи и Белла Хадид, Наталья Водянова, Вера Брежнева, Ирина Шейк и другие, отмечает Fashion Network.

В совместную коллекцию вошли минималистичные платья-комбинации, классический чёрный костюм, топы и коктейльные пижамы из натуральных тканей. Линейка выполнена в сдержанной палитре: глубокий черный цвет, матовое золото и шоколад. Вся одежда подойдет как для особенного случая, так и на каждый день – все зависит от обуви и аксессуаров

«Мы хотим, чтобы наши покупательницы тоже оценили стиль и комфорт звездных образов», – отметила Ольга Верц, креативный директор бренда Zarina.

Рекламная кампания коллаборации была снята в Венеции. «Гуляя по площадям и улицам, хранящим свои старинные секреты, героиня размышляет о том, как важно любить себя и уметь быть наедине с собой. Катаясь на гондоле по каналам, где каждый камень был свидетелем многочисленных историй, она наслаждается уникальностью момента. Девушка Zarina x Lesyanebo не ждет чуда: она знает, что волшебство уже происходит здесь и сейчас!», – поделились представителей марок.

«Это первая коллаборация Zarina с другим модным брендом, и это большая честь, но и большая ответственность. Проще попросить отдельного человека придумать капсульную коллекцию, чем взять два состоявшихся бренда с укоренившимися ценностями и придумать совместный продукт, который отвечал бы потребностям и ожиданиям не только двух сторон, но и клиента. Думаю, для нас это был своеобразный челлендж — что и делало задачу в разы интереснее», – приводит Buro 24/7 слова Олеси Шиповской.

Все вещи уже доступны на сайте Zarina.