На всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае ювелирный Дом Tiffany & Co. представил самое дорогое украшение в истории компании. Об этом сообщает WWD.

Речь идет о роскошном колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Помимо этого, изделие украшает камень под названием «Имперский» (The Empire Diamond) весом 80 карат, который был добыт в Ботсване. Известно, что его огранили и отполировали в Израиле, после чего отправили в мастерскую Tiffany в Нью-Йорке.

World’s Fair будет выставлено на продажу, но при условии, что покупатель даст разрешение на его использование для выставок Tiffany & Co. Отмечается, что стоимость изделия оценивается от $20 до $30 млн.

«Имперский» бриллиант также можно извлечь из колье и установить его в кольцо – для этого нужно ослабить крепежи. Покупатель колье получит пожизненный сервис от Tiffany & Co.: штатный ювелир будет всегда на связи, чтобы установить бриллиант из колье в кольцо и обратно.

Это колье – переосмысление украшения, впервые созданного Tiffany & Co. для Всемирной выставки в 1939 году. Тогда центральным камнем колье был аквамарин весом в 200 карат. Как пишет InStyle, в 2020 году архивисты Дома обнаружили оригинальный эскиз колье с центральным элементом в виде бриллианта. Тогда главный геммолог бренда Виктория Рейнольдс рассказала, что она сразу решила создать новую версию ожерелья World's Fair, как только бренду достался тот самый бриллиант весом 80 карат. Также украшение инкрустировано в общей сложности 578 бриллиантами, 353 из них круглой огранки, а 224 – багетной.