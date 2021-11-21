26 ноября в московском концепт-сторе Aizel на Большой Дмитровке откроется единственное в России пространство Balenciaga / The Hacker Project. Оно посвящено коллаборации Balenciaga и Gucci.

Там можно будет увидеть и приобрести модели сумок и аксессуаров Gucci, переосмысленные Демной Гвасалией, и всеми любимые объемные жилетки и пуховики Balenciaga, выполненные в классической цветовой гамме Gucci с использованием новой монограммы, пишет Vogue.

Дизайн пространства The Hacker Project разработан креативной командой Balenciaga эксклюзивно для Aizel. Например, панорамные шторы и ковры украсили монограммой Gucci с двойным BB-логотипом, придуманным Демной Гвасалией как оммаж итальянскому Дому. Стеллажи выполнили из материала с эффектом состарившегося металла, а на витрины нанесли граффити c названиями брендов.

В рамках проекта Balenciaga / The Hacker Project в Aizel появятся кастомизированные пакеты с логотипом BB, которые будут доступны в ограниченном количестве, отмечает Buro 24/7.

Лимитированная коллекция будет эксклюзивно представлена с 26 ноября по 25 декабря в концепт-сторе Aizel: ул. Б. Дмитровка, 18, стр. 2.