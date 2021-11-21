20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Именно в этот день в 1989 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла конвенцию о правах ребенка (UNCRC) – самый широко признанный в мире договор о правах человека в истории.

В честь этого события Bvlgari и организация Save the Children запустили трогательный проект «Мое пожелание тебе», чтобы привлечь внимание к нуждам и проблемам подрастающего поколения.

Как пишет Harper’s Bazaar, «Мое пожелание тебе» – это серия креативных изображений и воодушевляющее видео. Ролик связывает детей из всех уголков земного шара посредством пожеланий, которые им посвятили самые разные люди. Это пожелания любви, надежды, поддержки, образования, приключений, впечатлений, силы, амбиций и, наконец, звучит самый главный призыв: «Мое пожелание тебе: живи так, как хочешь ты».

На героях мини-фильма можно увидеть украшения из совместной коллекции Bvlgari и Save the Children. К настоящему моменту продажи специально созданной ювелирной коллекции помогли собрать более $100 млн. Средства были вложены в обеспечение качественного образования, расширение прав и возможностей молодежи, реагирование на чрезвычайные ситуации и борьбу с бедностью посредством целевых программ, отвечает Buro 24/7.