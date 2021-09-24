Новинки и свежие дизайнерские решения представили молодые ивановские дизайнеры и ряд ивановских компаний на выставке детской моды и одежды для будущих мам в Москве. Ивановцев объединил Центр компетенций текстильной и легкой промышленности Ивановского Политеха (ИВГПУ).

«Мы участвуем в различных выставках и считаем, что подобные презентации способствуют укреплению уже сложившихся связей Центра компетенций с нашими партнерами, содействуют продвижению продукции Иваново на внутренний и внешний рынки, укрепляют имидж ВУЗа, компаний и региона в целом, – рассказал ModaNews ректор Ивановского Политеха (ИВГПУ) Евгений Румянцев. – В этом году мы представляем результаты работы Центра компетенций текстильной и лёгкой промышленности который создан у нас (в ИВГПУ, – прим. ред. ModaNews) два года назад. Эти 11 коллекций нам особо дороги потому что, это первая коллаборация с ивановскими швейными компаниями. Они уже известны российскому рынку, они успешно продаются на маркетплейсах в России и в других странах. Наши студенты со своими наставниками-преподавателями сделали всё чтобы это были интересные дизайны. На выставке мы представляем коллекции выполненные из экспериментальных ивановских тканей. Мы понимаем – запрос на ткани Иваново возрастает. Более того, с учетом оценки экспертов, прогнозирующих в долгосрочной перспективе рост мирового рынка детских товаров, выставка позволила нам получить актуальную информацию о его состоянии и сделать вывод, что ивановские компании имеют большие возможности для развития своего бизнеса».

Ивановцы провели яркий модный показ, достойно заявив о растущем потенциале отечественных производителей, эксклюзивном дизайне и настоящей школе стиля. В мероприятии, состоявшемся под девизом «Молодые ивановские дизайнеры – детям» участвовали студенты и выпускники Ивановского Политеха. Студенты работали с компаниями «Виотекс», «Детский Бум», «Детлайн» и молодым предпринимателем Ириной Бородулиной. В проектах использованы ткани и технологии печати ХБК «Шуйские ситцы», «ТДЛ Текстиль», «Миртекс», «Меркурий». Модели одежды первыми представили участники ивановского модельного агентства ART PLAY STUDIO.

В первой презентации результатов работы Центра компетенций участвовали студенты и выпускники ИВГПУ: Алиса Афанасьева и Хелена Тадессе, Дарья Растунина и Екатерина Спирова, Анна Вилкова и Максим Крылов, Наталья Набилкова и Екатерина Банакова, Дарья Борзова и Александра Гладковская, Валерия Баранова и Анастасия Грибкова. Помогали им в этом сотрудники Ивановского Политеха: доцент кафедры конструирования швейных изделий Анастасия Корнилович, доцент кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой Елена Максимова и старший преподаватель этой же кафедры Ксения Демьяненко, а также дизайнер компании «Детский Бум» Светлана Сохненко, начальник управления информационных ресурсов и коммуникаций ИВГПУ Алла Новикова, Анатолий Маслов и другие сотрудники университета.