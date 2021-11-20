Виктория Бекхэм представила капсульную коллекцию для онлайн-ретейлера Mytheresa. Работая над коллекцией, дизайнер думала о том, чего не хватает лично ее гардеробу. И нашла ответ – простых и функциональных вещей, которые будут хорошо сочетаться между собой.

«Я думаю, что последние 18 месяцев определенно повлияли на нашу манеру одеваться. Люди хотят чувствовать себя комфортно», – отметила Виктория в интервью британскому Vogue.

В лимитированную линейку осень-зима 2021/2022 вошли 18 вещей, среди которых шелковые платья в бельевом стиле из шелка, базовые жакеты, трикотажные костюмы и свитеры с соблазнительными разрезами. Отличительной моделью коллекции стала интерпретация зеленого платья-комбинации, которое Виктория Бекхэм носила в прошлом месяце. Теперь оно представлено и в оранжевом оттенке.

«Мы хотели создать коллекцию, которая выглядела бы очень сезонной, осенней, но при этом сохраняла бы наши фирменные дизайнерские коды: красивый крой, универсальные элементы и яркие акценты», – рассказала дизайнер.

Капсульная коллекция уже доступна на официальном сайте Mytheresa.