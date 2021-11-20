Московский «Outlet Village Белая Дача» и петербургский «Outlet Village Пулково» совместно со швейцарским брендом Lindt анонсировали проведение новогодней благотворительной акции.

Компании выпустят лимитированную коллекцию праздничных адвент-календарей, которые можно будет получить за пожертвование в информационных центрах аутлетов, пишет Wonderzine.

Каждый календарь содержит изысканные сладкие сюрпризы, которые сопровождаются полезной информацией для желающих поддержать благотворительную инициативу: подсказки, как помочь фондам, и приятные новогодние пожелания. Визуальный код календарей разрабатывался дизайнерами аутлетов и отражает образ столиц, воплощенный в архитектуре торговых комплексов.

Минимальная сумма пожертвования составит тысячу рублей – все средства направят в фонды «Дом с маяком» и «Антон тут рядом». Акция будет проходить с 15 ноября 2021 до 1 декабря 2021 года. Количество календарей ограничено.

«Весь декабрь вы сможете открывать по одному окошку календаря в день, лакомиться конфетами Lindt и узнавать, как еще вы можете помочь. А еще внутри окошек спрятались чудесные новогодние пожелания от студентов фонда, – сказано в Instagram «Outlet Village Пулково». – Наш календарь станет отличным подарком близким, а сама его покупка наполнит праздник ощущением тепла и доброты».