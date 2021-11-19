Теннисистка Наоми Осака объявила о начале сотрудничества с Victoria’s Secret и присоединилась к инициативе VS Collective.

«Рада наконец-то поделиться тем, что я присоединилась к коллективу Victoria's Secret. Очень рада и горжусь тем, что буду сотрудничать с невероятной группой женщин. В детстве никогда бы не подумала, что такое возможно. Не могу дождаться момента, когда покажу вам, ребята, то, что мы будем делать с VS», — написала Наоми в Instagram.

Спортсменка также стала новым гостем подкаста «VS Voices». Осака рассказала о том, каким она видит свое сотрудничество с брендом, поговорила о моде, ментальном здоровье и двойных стандартах для женщин и мужчин.

«Я помню, как в детстве заходила в магазины Victoria’s Secret и удивлялась, почему ни одна из женщин на постерах не похожа на меня. Теперь, как участник VS Collective, я смогу заставить поверить в себя следующее поколение людей – из разных слоев общества, разных культур и с разными параметрами тела. Для меня это означает такой прогресс», – приводит Wonderzine слова спортсменки.

Помимо Осаки, в программе VS Collective участвуют Меган Рапино, Хейли Бибер, Палома Эльсессер, Приянка Чопра Джонас и другие – вместе они поддерживают инклюзивный курс бренда.