Японский бренд Uniqlo запустил новую локальную кампанию «Время новых вещей» в честь открытия магазина в ТРЦ «Европейский». Она отражает ключевые аспекты концепции LifeWear: простоту, комфорт и осознанный подход к одежде – и призвана раскрыть бренд для России с новой стороны через концепцию «Время новых вещей».

Героями проекта стали журналист и креативный консультант Третьяковской галереи Алёна Долецкая, актриса Равшана Куркова, продюсер Мурад Османн, солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, а также 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева.

Герои кампании запечатлены в функциональных образах Uniqlo за простыми, но значимыми делами, отражающими жизнь каждого, к кому обращена эта кампания. Алена Долецкая в ультралегкой пуховой куртке наслаждается загородной прогулкой со своими хаски, Равшана Куркова в бесшовном укороченном пуховом пальто проявляет осознанный подход к питанию и образу жизни, Мурад Османн в толстовке на молнии с капюшоном проводит время с сыном, Элеонора Севенард в водолазке из тонкой мериносовой шерсти и Денис Родькин в брюках SMART из хлопка и вельветовой рубашке репетируют на сцене перед спектаклем в Большом театре, а Яна Кудрявцева в трикотажных брюках и бесшовном бра начинает день с растяжки.

Напомним, открытие магазина в «Европейском» состоится 3 декабря. Он станет самым большим пространством Uniqlo в Европе: его площадь – более 4 200 квадратных метров. В течение 3 дней после открытия (в первый день с 10.30 утра) посетителей ожидают специальные предложения на бестселлеры UNIQLO, а также коллаборации и различные активности.