29 ноября 2021 года Москву всколыхнет яркое, долгожданное fashion-событие – на престижной площадке ИЗВЕСТИЯ Hall (Пушкинская пл., 5,) в 18-й раз подведет итоги Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM), который проходит при поддержке Правительства Москвы.

В результате отборочного этапа MKMM FASHION SHOW «На обратной стороне Луны» этой весной определился ряд брендов, вышедших в финал. Это Ar’Iva, Надежда Абзаева, Salozare, NM brand, NURBAN, «Кожа и кости», Мария Доброва, Юлия Крылова, Анастасия Чернышова, Инна Гриор, Volume brand, Ната Гурская, Анна Гусева, Юлия Крылова, Кристина Таке, Татьяна Даял и другие.

Теперь им придется побороться за звание главного победителя конкурса. Как рассказала автор и продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) – Екатерина Матвеева, обладателю гран-при достанется право представлять свою коллекцию на Неделе высокой моды в Риме (Altaroma Fashion Week). Среди других призов, весьма привлекательных для участвующих в конкурсе молодых дизайнеров: размещение в шоурумах Москвы, сертификаты на обучающие курсы партнеров мероприятия, гранды на повышение квалификации и дополнительное обучение в профильных российских вузах, занимающихся модой и дизайном, для моделей - возможность получить работу в кино. Мария Рослова – известный московский модельер, чьи работы с успехом продаются в Европе, приготовила в этом сезоне свой приз – личную бизнес-консультацию для победителя в номинации «Лучший модельер».

Программа

Великолепное MKMM FASHION SHOW, которое славится своим креативом и смелостью, представит 29 ноября три блока показов:

1. «Лучшая коллекция». Определение победителя MKMM-2021

2. «Сценический образ». Блок, представляющий яркие перформансы на стыке моды, театра, хореографии и смежных жанров. Откроет номинацию «На обратной стороне Луны» Alexey Sobol – яркий и талантливый представитель моды, который создает свою философию в мире искусства, его творчество перевернет ваш мир и покажет ту саму «Обратную сторону Луны».

3. «Fashion-экспромт». Блок показов и мастер-классов от партнеров проекта МКММ.

В жюри конкурса приглашены:

Евгений Герасимов — депутат Госдумы, советский и российский актёр театра и кино

Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина

Алексей Егоров, ректорМХПИ

Алена Хмельницкая – российская актриса театра и кино, телеведущая

Сергеей Проханов - советский и российский актёр режиссёр, руководитель «Театра Луны».

Лариса Преториус, продюсер, основательница и идейный вдохновитель Всероссийского фестиваля визуальных искусств в «Орленке»

Константин Андрикопулос, директор по развитию BOSCO DI CILIEGI и руководитель BOSCO PRIVÉ.

Дмитрий Белосохов - продюсер, владелец и генеральный продюсер студии CONNECT FILM.

Эльбор Чернов - креативный продюсер в Центре развития киноиндустрии АНО «КБ им. Кира Булычева»

Анна Чапман, телеведущая, главред. издания «Venture Business News

Алиса Толкачева, дизайнер, художник-график, художник по костюмам

Лара Шевцова - продюсер тв- и шоу-программ

Илья Бачурин — российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино»

Александр Белов - эксперт по стилю

Polina Izaak , MARSIAGA – популярные тикток-исполнители

Мероприятие посетят эксперты в области моды, звезды шоу-бизнеса, светские львицы, представители ведущих СМИ, блогеры и инфлюенсеры. Для всех, кто только начинает свою карьеру в области моды и стиля, кино и шоу-бизнеса, кто хочет быть в тренде и завести нужные знакомства, явка обязательна!

Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM) активно сотрудничает с ведущими профильными вузами страны, став настоящим трамплином в успеху для многих дизайнеров, моделей и их шансом явить себя миру моды, сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Среди партнеров MKMM – РГУ (Российский государственный университет) им. А.Н. Косыгина, а также МХПИ (Московский художественно-промышленный институт), который в рамках МКММ-осень-2021 делает свой блок показов. Кроме того, зале МХПИ разместит свой профессиональный стенд, весьма полезный для начинающих специалистов в области моды. А студенты РГУ (Российский государственный университет) им. А.Н. Косыгина в этом сезоне даже проходят в рамках МКММ учебную практику.

О конкурсе

Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) - социальный проект в сфере моды, который дает возможность презентовать свои коллекции дизайнерам, которые только начинают свое восхождение к fashion-Олимпу. При этом многие из них уже получили известность и являются яркими творческими единицами. Креатив, смелость, интересные дизайнерские находки и чувство стиля – их отличительные черты. МКММ превращает ярких, самобытных молодых дизайнеров в настоящих звезд fashion-индустрии. С 2009 года конкурс молодых дизайнеров проходит ежегодно в Москве и городах России (Санкт-Петербург, Уфа, Элиста). В 2014 году МКММ получил статус международного проекта, став официальным партнером Итальянской недели моды. С 2017 года гала-показ избранных лауреатов МКММ проходит также на родине Versace и Dolce & Gabbana.

Сайт МКММ https://www.mkmm.online/